Aave RAI 圖標

Aave RAI 價格 (ARAI)

USD

Aave RAI (ARAI) 實時價格圖表

$3.01
$3.01$3.01
+2.60%(1D)

今天 Aave RAI (ARAI) 的價格

今天 Aave RAI (ARAI) 的實時價格爲 3.02 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave RAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave RAI 當天價格變化爲 +2.65%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 ARAI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ARAI 價格信息的首選平臺。

Aave RAI (ARAI) 價格表現 USD

今天內，Aave RAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.077718
在過去30天內，Aave RAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0722245080
在過去60天內，Aave RAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0252148860
在過去90天內，Aave RAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151064399027528

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.077718+2.65%
30天$ +0.0722245080+2.39%
60天$ -0.0252148860-0.83%
90天$ -0.0151064399027528-0.49%

Aave RAI (ARAI) 價格分析

Aave RAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 3.04
$ 3.04$ 3.04

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

+0.06%

+2.65%

+0.32%

Aave RAI (ARAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什麼是Aave RAI (ARAI)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Aave RAI (ARAI) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave RAI (ARAI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ARAI 兌換爲當地貨幣

1 ARAI 兌換 AUD
A$4.7716
1 ARAI 兌換 GBP
2.416
1 ARAI 兌換 EUR
2.869
1 ARAI 兌換 USD
$3.02
1 ARAI 兌換 MYR
RM13.1974
1 ARAI 兌換 TRY
107.6328
1 ARAI 兌換 JPY
¥471.12
1 ARAI 兌換 RUB
295.356
1 ARAI 兌換 INR
260.2636
1 ARAI 兌換 IDR
Rp48,709.6706
1 ARAI 兌換 PHP
175.915
1 ARAI 兌換 EGP
￡E.151.8456
1 ARAI 兌換 BRL
R$17.8482
1 ARAI 兌換 CAD
C$4.3186
1 ARAI 兌換 BDT
367.5944
1 ARAI 兌換 NGN
4,704.0426
1 ARAI 兌換 UAH
126.5984
1 ARAI 兌換 VES
Bs169.12
1 ARAI 兌換 PKR
Rs840.0432
1 ARAI 兌換 KZT
1,561.5212
1 ARAI 兌換 THB
฿101.321
1 ARAI 兌換 TWD
NT$98.8748
1 ARAI 兌換 CHF
Fr2.718
1 ARAI 兌換 HKD
HK$23.4956
1 ARAI 兌換 MAD
.د.م30.0792