Aave Polygon WMATIC 圖標

Aave Polygon WMATIC 價格 (AMWMATIC)

USD

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 實時價格圖表

$0.434466
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+1.10%(1D)

今天 Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 的價格

今天 Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 的實時價格爲 0.435004 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMWMATIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Polygon WMATIC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.21 USD
- Aave Polygon WMATIC 當天價格變化爲 +1.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 價格表現 USD

今天內，Aave Polygon WMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00509602
在過去30天內，Aave Polygon WMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0366025850
在過去60天內，Aave Polygon WMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0754429177
在過去90天內，Aave Polygon WMATIC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.10732256382761973

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00509602+1.19%
30天$ -0.0366025850-8.41%
60天$ -0.0754429177-17.34%
90天$ +0.10732256382761973+32.75%

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 價格分析

Aave Polygon WMATIC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.428432
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$ 0.439326
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$ 2.93
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+0.06%

+1.19%

-9.69%

Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.21
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什麼是Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

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Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) 的其他問題

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AMWMATIC 兌換爲當地貨幣

1 AMWMATIC 兌換 AUD
A$0.68730632
1 AMWMATIC 兌換 GBP
0.3480032
1 AMWMATIC 兌換 EUR
0.4132538
1 AMWMATIC 兌換 USD
$0.435004
1 AMWMATIC 兌換 MYR
RM1.90096748
1 AMWMATIC 兌換 TRY
15.50354256
1 AMWMATIC 兌換 JPY
¥67.860624
1 AMWMATIC 兌換 RUB
42.5433912
1 AMWMATIC 兌換 INR
37.48864472
1 AMWMATIC 兌換 IDR
Rp7,016.19256612
1 AMWMATIC 兌換 PHP
25.338983
1 AMWMATIC 兌換 EGP
￡E.21.87200112
1 AMWMATIC 兌換 BRL
R$2.57087364
1 AMWMATIC 兌換 CAD
C$0.62205572
1 AMWMATIC 兌換 BDT
52.94868688
1 AMWMATIC 兌換 NGN
677.57528052
1 AMWMATIC 兌換 UAH
18.23536768
1 AMWMATIC 兌換 VES
Bs24.360224
1 AMWMATIC 兌換 PKR
Rs121.00071264
1 AMWMATIC 兌換 KZT
224.92316824
1 AMWMATIC 兌換 THB
฿14.5943842
1 AMWMATIC 兌換 TWD
NT$14.24203096
1 AMWMATIC 兌換 CHF
Fr0.3915036
1 AMWMATIC 兌換 HKD
HK$3.38433112
1 AMWMATIC 兌換 MAD
.د.م4.33263984