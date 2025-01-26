Aave Polygon USDT 圖標

Aave Polygon USDT 價格 (AMUSDT)

USD

Aave Polygon USDT (AMUSDT) 實時價格圖表

$0.998786
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-0.20%(1D)

今天 Aave Polygon USDT (AMUSDT) 的價格

今天 Aave Polygon USDT (AMUSDT) 的實時價格爲 0.999523 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMUSDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Polygon USDT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 300.09K USD
- Aave Polygon USDT 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave Polygon USDT (AMUSDT) 價格表現 USD

今天內，Aave Polygon USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020911329104217
在過去30天內，Aave Polygon USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005921174
在過去60天內，Aave Polygon USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003415370
在過去90天內，Aave Polygon USDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013775995303727

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0020911329104217-0.20%
30天$ +0.0005921174+0.06%
60天$ +0.0003415370+0.03%
90天$ +0.0013775995303727+0.14%

Aave Polygon USDT (AMUSDT) 價格分析

Aave Polygon USDT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.99804
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$ 1.002
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Aave Polygon USDT (AMUSDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 300.09K
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什麼是Aave Polygon USDT (AMUSDT)

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Aave Polygon USDT (AMUSDT) 資源

官網

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AMUSDT 兌換爲當地貨幣

1 AMUSDT 兌換 AUD
A$1.57924634
1 AMUSDT 兌換 GBP
0.7996184
1 AMUSDT 兌換 EUR
0.94954685
1 AMUSDT 兌換 USD
$0.999523
1 AMUSDT 兌換 MYR
RM4.36791551
1 AMUSDT 兌換 TRY
35.62299972
1 AMUSDT 兌換 JPY
¥155.925588
1 AMUSDT 兌換 RUB
97.7533494
1 AMUSDT 兌換 INR
86.13889214
1 AMUSDT 兌換 IDR
Rp16,121.33645269
1 AMUSDT 兌換 PHP
58.22221475
1 AMUSDT 兌換 EGP
￡E.50.25601644
1 AMUSDT 兌換 BRL
R$5.90718093
1 AMUSDT 兌換 CAD
C$1.42931789
1 AMUSDT 兌換 BDT
121.66193956
1 AMUSDT 兌換 NGN
1,556.88701049
1 AMUSDT 兌換 UAH
41.90000416
1 AMUSDT 兌換 VES
Bs55.973288
1 AMUSDT 兌換 PKR
Rs278.02731768
1 AMUSDT 兌換 KZT
516.81336238
1 AMUSDT 兌換 THB
฿33.53399665
1 AMUSDT 兌換 TWD
NT$32.72438302
1 AMUSDT 兌換 CHF
Fr0.8995707
1 AMUSDT 兌換 HKD
HK$7.77628894
1 AMUSDT 兌換 MAD
.د.م9.95524908