Aave Polygon AAVE 價格 (AMAAVE)
今天 Aave Polygon AAVE (AMAAVE) 的實時價格爲 328.45 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMAAVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Polygon AAVE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave Polygon AAVE 當天價格變化爲 -0.87%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave Polygon AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.8848373951657。
在過去30天內，Aave Polygon AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.9485511700。
在過去60天內，Aave Polygon AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +267.9807455950。
在過去90天內，Aave Polygon AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +179.98344859829986。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2.8848373951657
|-0.87%
|30天
|$ -11.9485511700
|-3.63%
|60天
|$ +267.9807455950
|+81.59%
|90天
|$ +179.98344859829986
|+121.23%
Aave Polygon AAVE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.06%
-0.87%
+3.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AMAAVE 兌換 AUD
A$518.951
|1 AMAAVE 兌換 GBP
￡262.76
|1 AMAAVE 兌換 EUR
€312.0275
|1 AMAAVE 兌換 USD
$328.45
|1 AMAAVE 兌換 MYR
RM1,435.3265
|1 AMAAVE 兌換 TRY
₺11,705.958
|1 AMAAVE 兌換 JPY
¥51,238.2
|1 AMAAVE 兌換 RUB
₽32,122.41
|1 AMAAVE 兌換 INR
₹28,305.821
|1 AMAAVE 兌換 IDR
Rp5,297,579.9035
|1 AMAAVE 兌換 PHP
₱19,132.2125
|1 AMAAVE 兌換 EGP
￡E.16,514.466
|1 AMAAVE 兌換 BRL
R$1,941.1395
|1 AMAAVE 兌換 CAD
C$469.6835
|1 AMAAVE 兌換 BDT
৳39,978.934
|1 AMAAVE 兌換 NGN
₦511,603.5735
|1 AMAAVE 兌換 UAH
₴13,768.624
|1 AMAAVE 兌換 VES
Bs18,393.2
|1 AMAAVE 兌換 PKR
Rs91,361.652
|1 AMAAVE 兌換 KZT
₸169,828.357
|1 AMAAVE 兌換 THB
฿11,019.4975
|1 AMAAVE 兌換 TWD
NT$10,753.453
|1 AMAAVE 兌換 CHF
Fr295.605
|1 AMAAVE 兌換 HKD
HK$2,555.341
|1 AMAAVE 兌換 MAD
.د.م3,271.362