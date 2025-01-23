Aave Balancer Pool Token 價格 (ABPT)
今天 Aave Balancer Pool Token (ABPT) 的實時價格爲 0.411217 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ABPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Balancer Pool Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave Balancer Pool Token 當天價格變化爲 -6.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 ABPT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ABPT 價格信息的首選平臺。
今天內，Aave Balancer Pool Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0296717857246699。
在過去30天內，Aave Balancer Pool Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0331257088。
在過去60天內，Aave Balancer Pool Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2754185483。
在過去90天內，Aave Balancer Pool Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.21200567171174292。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0296717857246699
|-6.72%
|30天
|$ -0.0331257088
|-8.05%
|60天
|$ +0.2754185483
|+66.98%
|90天
|$ +0.21200567171174292
|+106.42%
Aave Balancer Pool Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.04%
-6.72%
+5.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 ABPT 兌換 AUD
A$0.65383503
|1 ABPT 兌換 GBP
￡0.33308577
|1 ABPT 兌換 EUR
€0.39476832
|1 ABPT 兌換 USD
$0.411217
|1 ABPT 兌換 MYR
RM1.82580348
|1 ABPT 兌換 TRY
₺14.65988605
|1 ABPT 兌換 JPY
¥64.35134833
|1 ABPT 兌換 RUB
₽40.80917508
|1 ABPT 兌換 INR
₹35.56204616
|1 ABPT 兌換 IDR
Rp6,741.26121648
|1 ABPT 兌換 PHP
₱24.10554054
|1 ABPT 兌換 EGP
￡E.20.68832727
|1 ABPT 兌換 BRL
R$2.44262898
|1 ABPT 兌換 CAD
C$0.58804031
|1 ABPT 兌換 BDT
৳50.15202532
|1 ABPT 兌換 NGN
₦640.52393571
|1 ABPT 兌換 UAH
₴17.271114
|1 ABPT 兌換 VES
Bs22.616935
|1 ABPT 兌換 PKR
Rs114.63907526
|1 ABPT 兌換 KZT
₸214.2851787
|1 ABPT 兌換 THB
฿13.95670498
|1 ABPT 兌換 TWD
NT$13.46735675
|1 ABPT 兌換 CHF
Fr0.3700953
|1 ABPT 兌換 HKD
HK$3.19926826
|1 ABPT 兌換 MAD
.د.م4.10394566