Aave BAL 圖標

Aave BAL 價格 (ABAL)

USD

Aave BAL (ABAL) 實時價格圖表

$2.59
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-5.70%(1D)

今天 Aave BAL (ABAL) 的價格

今天 Aave BAL (ABAL) 的實時價格爲 2.59 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ABAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave BAL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave BAL 當天價格變化爲 -5.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave BAL (ABAL) 價格表現 USD

今天內，Aave BAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.154059910520979
在過去30天內，Aave BAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0226782990
在過去60天內，Aave BAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0736642620
在過去90天內，Aave BAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6356918557252424

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.154059910520979-5.61%
30天$ -0.0226782990-0.87%
60天$ +0.0736642620+2.84%
90天$ +0.6356918557252424+32.53%

Aave BAL (ABAL) 價格分析

Aave BAL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.58
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$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 34.88
$ 34.88$ 34.88

-2.89%

-5.61%

+0.73%

Aave BAL (ABAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave BAL (ABAL)

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Aave BAL (ABAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave BAL (ABAL) 的其他問題

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ABAL 兌換爲當地貨幣

1 ABAL 兌換 AUD
A$4.1181
1 ABAL 兌換 GBP
2.0979
1 ABAL 兌換 EUR
2.4864
1 ABAL 兌換 USD
$2.59
1 ABAL 兌換 MYR
RM11.4996
1 ABAL 兌換 TRY
92.3335
1 ABAL 兌換 JPY
¥405.3091
1 ABAL 兌換 RUB
257.0316
1 ABAL 兌換 INR
223.9832
1 ABAL 兌換 IDR
Rp42,459.0096
1 ABAL 兌換 PHP
151.8258
1 ABAL 兌換 EGP
￡E.130.3029
1 ABAL 兌換 BRL
R$15.3846
1 ABAL 兌換 CAD
C$3.7037
1 ABAL 兌換 BDT
315.8764
1 ABAL 兌換 NGN
4,034.2617
1 ABAL 兌換 UAH
108.78
1 ABAL 兌換 VES
Bs142.45
1 ABAL 兌換 PKR
Rs722.0402
1 ABAL 兌換 KZT
1,349.649
1 ABAL 兌換 THB
฿87.9046
1 ABAL 兌換 TWD
NT$84.8484
1 ABAL 兌換 CHF
Fr2.331
1 ABAL 兌換 HKD
HK$20.1502
1 ABAL 兌換 MAD
.د.م25.8482