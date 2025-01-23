Aave AMM UniWBTCWETH 價格 (AAMMUNIWBTCWETH)
今天 Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) 的實時價格爲 4,661,717,643 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIWBTCWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniWBTCWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniWBTCWETH 當天價格變化爲 -3.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 AAMMUNIWBTCWETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AAMMUNIWBTCWETH 價格信息的首選平臺。
今天內，Aave AMM UniWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -171,901,156.032439。
在過去30天內，Aave AMM UniWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +132,922,818.3572091000。
在過去60天內，Aave AMM UniWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -34,507,432.5087789000。
在過去90天內，Aave AMM UniWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,327,576,484.1624093。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -171,901,156.032439
|-3.55%
|30天
|$ +132,922,818.3572091000
|+2.85%
|60天
|$ -34,507,432.5087789000
|-0.74%
|90天
|$ +1,327,576,484.1624093
|+39.82%
Aave AMM UniWBTCWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.90%
-3.55%
-1.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 AUD
A$7,412,131,052.37
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 GBP
￡3,775,991,290.83
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 EUR
€4,475,248,937.28
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 USD
$4,661,717,643
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 MYR
RM20,698,026,334.92
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 TRY
₺166,190,233,972.95
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 JPY
¥729,512,193,953.07
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 RUB
₽462,675,476,067.75
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 INR
₹403,145,341,766.64
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 IDR
Rp76,421,588,477,461.92
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 PHP
₱273,269,888,232.66
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 EGP
￡E.234,531,014,619.33
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 BRL
R$27,690,602,799.42
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 CAD
C$6,666,256,229.49
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 BDT
৳568,543,083,740.28
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 NGN
₦7,261,231,252,266.09
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 UAH
₴195,792,141,006
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 VES
Bs256,394,470,365
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 PKR
Rs1,299,593,644,515.54
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 KZT
₸2,429,221,063,767.3
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 THB
฿158,218,696,803.42
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 TWD
NT$152,717,869,984.68
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 CHF
Fr4,195,545,878.7
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 HKD
HK$36,268,163,262.54
|1 AAMMUNIWBTCWETH 兌換 MAD
.د.م46,523,942,077.14