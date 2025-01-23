Aave AMM UniWBTCUSDC 價格 (AAMMUNIWBTCUSDC)
今天 Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) 的實時價格爲 115,705,994,335,265 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniWBTCUSDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniWBTCUSDC 當天價格變化爲 -1.86%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave AMM UniWBTCUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,200,120,770,052.4。
在過去30天內，Aave AMM UniWBTCUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,641,477,792,446.4768940000。
在過去60天內，Aave AMM UniWBTCUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,862,497,502,899.8162300000。
在過去90天內，Aave AMM UniWBTCUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +22,469,508,774,164.84。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2,200,120,770,052.4
|-1.86%
|30天
|$ +6,641,477,792,446.4768940000
|+5.74%
|60天
|$ +3,862,497,502,899.8162300000
|+3.34%
|90天
|$ +22,469,508,774,164.84
|+24.10%
Aave AMM UniWBTCUSDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.33%
-1.86%
+1.43%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 AUD
A$183,972,530,993,071.35
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 GBP
￡93,721,855,411,564.65
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 EUR
€111,077,754,561,854.4
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 USD
$115,705,994,335,265
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 MYR
RM513,734,614,848,576.6
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 TRY
₺4,124,918,698,052,197.25
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 JPY
¥18,106,831,053,525,619.85
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 RUB
₽11,483,819,937,775,051.25
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 INR
₹10,006,254,390,113,717.2
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 IDR
Rp1,896,819,275,775,506,661.6
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 PHP
₱6,782,685,387,933,234.3
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 EGP
￡E.5,821,168,575,007,182.15
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 BRL
R$687,293,606,351,474.1
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 CAD
C$165,459,571,899,428.95
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 BDT
৳14,111,503,069,128,919.4
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 NGN
₦180,227,127,956,438,821.95
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 UAH
₴4,859,651,762,081,130
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 VES
Bs6,363,829,688,439,575
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 PKR
Rs32,256,517,100,785,176.7
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 KZT
₸60,294,393,648,106,591.5
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 THB
฿3,927,061,447,738,894.1
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 TWD
NT$3,790,528,374,423,281.4
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 CHF
Fr104,135,394,901,738.5
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 HKD
HK$900,192,635,928,361.7
|1 AAMMUNIWBTCUSDC 兌換 MAD
.د.م1,154,745,823,465,944.7