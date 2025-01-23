Aave AMM UniUSDCWETH 價格 (AAMMUNIUSDCWETH)
今天 Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) 的實時價格爲 284,293,974 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIUSDCWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniUSDCWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniUSDCWETH 當天價格變化爲 -1.80%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave AMM UniUSDCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,226,880.3527656。
在過去30天內，Aave AMM UniUSDCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3,653,149.1365026000。
在過去60天內，Aave AMM UniUSDCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4,462,079.2101222000。
在過去90天內，Aave AMM UniUSDCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +38,945,212.3499758。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -5,226,880.3527656
|-1.80%
|30天
|$ -3,653,149.1365026000
|-1.28%
|60天
|$ -4,462,079.2101222000
|-1.56%
|90天
|$ +38,945,212.3499758
|+15.87%
Aave AMM UniUSDCWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.47%
-1.80%
-2.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 AUD
A$452,027,418.66
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 GBP
￡230,278,118.94
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 EUR
€272,922,215.04
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 USD
$284,293,974
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 MYR
RM1,262,265,244.56
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 TRY
₺10,135,080,173.1
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 JPY
¥44,489,163,991.26
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 RUB
₽28,216,176,919.5
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 INR
₹24,585,742,871.52
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 IDR
Rp4,660,556,205,130.56
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 PHP
₱16,665,312,755.88
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 EGP
￡E.14,302,829,831.94
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 BRL
R$1,688,706,205.56
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 CAD
C$406,540,382.82
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 BDT
৳34,672,493,069.04
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 NGN
₦442,824,822,721.62
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 UAH
₴11,940,346,908
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 VES
Bs15,636,168,570
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 PKR
Rs79,255,474,071.72
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 KZT
₸148,145,589,851.4
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 THB
฿9,648,937,477.56
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 TWD
NT$9,313,470,588.24
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 CHF
Fr255,864,576.6
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 HKD
HK$2,211,807,117.72
|1 AAMMUNIUSDCWETH 兌換 MAD
.د.م2,837,253,860.52