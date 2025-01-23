Aave AMM UniMKRWETH 圖標

Aave AMM UniMKRWETH 價格 (AAMMUNIMKRWETH)

USD

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 實時價格圖表

$5,938.94
$5,938.94$5,938.94
-4.10%(1D)

今天 Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 的價格

今天 Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 的實時價格爲 5,938.02 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIMKRWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniMKRWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniMKRWETH 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 AAMMUNIMKRWETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AAMMUNIMKRWETH 價格信息的首選平臺。

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave AMM UniMKRWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -282.284809276741
在過去30天內，Aave AMM UniMKRWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -839.2251170160
在過去60天內，Aave AMM UniMKRWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1,037.1648571020
在過去90天內，Aave AMM UniMKRWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +954.013034429697

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -282.284809276741-4.54%
30天$ -839.2251170160-14.13%
60天$ -1,037.1648571020-17.46%
90天$ +954.013034429697+19.14%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 價格分析

Aave AMM UniMKRWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5,905.55
$ 5,905.55$ 5,905.55

$ 6,226.25
$ 6,226.25$ 6,226.25

$ 11,087.25
$ 11,087.25$ 11,087.25

-1.05%

-4.54%

-9.36%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什麼是Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AAMMUNIMKRWETH 兌換爲當地貨幣

1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 AUD
A$9,441.4518
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 GBP
4,809.7962
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 EUR
5,700.4992
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 USD
$5,938.02
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 MYR
RM26,364.8088
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 TRY
211,690.413
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 JPY
¥929,240.7498
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 RUB
589,348.485
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 INR
513,519.9696
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 IDR
Rp97,344,574.5888
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 PHP
348,086.7324
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 EGP
￡E.298,741.7862
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 BRL
R$35,271.8388
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 CAD
C$8,491.3686
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 BDT
724,200.9192
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 NGN
9,249,238.0926
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 UAH
249,396.84
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 VES
Bs326,591.1
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 PKR
Rs1,655,401.2156
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 KZT
3,094,302.222
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 THB
฿201,536.3988
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 TWD
NT$194,529.5352
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 CHF
Fr5,344.218
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 HKD
HK$46,197.7956
1 AAMMUNIMKRWETH 兌換 MAD
.د.م59,261.4396