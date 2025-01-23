Aave AMM UniDAIWETH 圖標

Aave AMM UniDAIWETH 價格 (AAMMUNIDAIWETH)

USD

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 實時價格圖表

$227.37
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-1.60%(1D)

今天 Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 的價格

今天 Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 的實時價格爲 226.79 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIDAIWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniDAIWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniDAIWETH 當天價格變化爲 -1.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave AMM UniDAIWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.2213725235626
在過去30天內，Aave AMM UniDAIWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.8800593940
在過去60天內，Aave AMM UniDAIWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.4165162860
在過去90天內，Aave AMM UniDAIWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +28.46945596779356

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -4.2213725235626-1.82%
30天$ -3.8800593940-1.71%
60天$ -5.4165162860-2.38%
90天$ +28.46945596779356+14.36%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 價格分析

Aave AMM UniDAIWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 226.09
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$ 231.52
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$ 253.82
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-0.49%

-1.82%

-2.51%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

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Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) 資源

官網

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AAMMUNIDAIWETH 兌換爲當地貨幣

1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 AUD
A$360.5961
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 GBP
183.6999
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 EUR
217.7184
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 USD
$226.79
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 MYR
RM1,006.9476
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 TRY
8,085.0635
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 JPY
¥35,490.3671
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 RUB
22,508.9075
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 INR
19,612.7992
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 IDR
Rp3,717,868.2576
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 PHP
13,294.4298
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 EGP
￡E.11,409.8049
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 BRL
R$1,347.1326
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 CAD
C$324.3097
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 BDT
27,659.3084
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 NGN
353,254.9077
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 UAH
9,525.18
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 VES
Bs12,473.45
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 PKR
Rs63,224.5162
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 KZT
118,180.269
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 THB
฿7,697.2526
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 TWD
NT$7,429.6404
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 CHF
Fr204.111
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 HKD
HK$1,764.4262
1 AAMMUNIDAIWETH 兌換 MAD
.د.م2,263.3642