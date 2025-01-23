Aave AMM UniDAIUSDC 圖標

Aave AMM UniDAIUSDC 價格 (AAMMUNIDAIUSDC)

USD

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 實時價格圖表

$2,273,411
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+0.30%(1D)

今天 Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 的價格

今天 Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 的實時價格爲 2,267,597 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIDAIUSDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniDAIUSDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniDAIUSDC 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 價格表現 USD

今天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,440.048939063
在過去30天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,464.9396010000
在過去60天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1,242.6431560000
在過去90天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,945.1224659523

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2,440.048939063-0.10%
30天$ +8,464.9396010000+0.37%
60天$ -1,242.6431560000-0.05%
90天$ -6,945.1224659523-0.30%

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 價格分析

Aave AMM UniDAIUSDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,253,993
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$ 2,277,725
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$ 2,347,965
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+0.23%

-0.10%

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Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

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Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 資源

官網

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AAMMUNIDAIUSDC 兌換爲當地貨幣

1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 AUD
A$3,605,479.23
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 GBP
1,836,753.57
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 EUR
2,176,893.12
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 USD
$2,267,597
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 MYR
RM10,068,130.68
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 TRY
80,839,833.05
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 JPY
¥354,856,254.53
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 RUB
225,059,002.25
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 INR
196,101,788.56
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 IDR
Rp37,173,715,363.68
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 PHP
132,926,536.14
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 EGP
￡E.114,082,805.07
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 BRL
R$13,469,526.18
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 CAD
C$3,242,663.71
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 BDT
276,556,130.12
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 NGN
3,532,077,115.11
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 UAH
95,239,074
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 VES
Bs124,717,835
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 PKR
Rs632,160,691.66
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 KZT
1,181,644,796.7
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 THB
฿76,962,242.18
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 TWD
NT$74,286,477.72
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 CHF
Fr2,040,837.3
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 HKD
HK$17,641,904.66
1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 MAD
.د.م22,630,618.06