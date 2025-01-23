Aave AMM UniDAIUSDC 價格 (AAMMUNIDAIUSDC)
今天 Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) 的實時價格爲 2,267,597 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIDAIUSDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniDAIUSDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniDAIUSDC 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,440.048939063。
在過去30天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,464.9396010000。
在過去60天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1,242.6431560000。
在過去90天內，Aave AMM UniDAIUSDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,945.1224659523。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2,440.048939063
|-0.10%
|30天
|$ +8,464.9396010000
|+0.37%
|60天
|$ -1,242.6431560000
|-0.05%
|90天
|$ -6,945.1224659523
|-0.30%
Aave AMM UniDAIUSDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
-0.10%
+0.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 AUD
A$3,605,479.23
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 GBP
￡1,836,753.57
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 EUR
€2,176,893.12
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 USD
$2,267,597
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 MYR
RM10,068,130.68
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 TRY
₺80,839,833.05
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 JPY
¥354,856,254.53
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 RUB
₽225,059,002.25
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 INR
₹196,101,788.56
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 IDR
Rp37,173,715,363.68
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 PHP
₱132,926,536.14
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 EGP
￡E.114,082,805.07
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 BRL
R$13,469,526.18
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 CAD
C$3,242,663.71
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 BDT
৳276,556,130.12
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 NGN
₦3,532,077,115.11
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 UAH
₴95,239,074
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 VES
Bs124,717,835
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 PKR
Rs632,160,691.66
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 KZT
₸1,181,644,796.7
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 THB
฿76,962,242.18
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 TWD
NT$74,286,477.72
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 CHF
Fr2,040,837.3
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 HKD
HK$17,641,904.66
|1 AAMMUNIDAIUSDC 兌換 MAD
.د.م22,630,618.06