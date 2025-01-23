Aave AMM UniBATWETH 價格 (AAMMUNIBATWETH)
今天 Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 的實時價格爲 81.34 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIBATWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniBATWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniBATWETH 當天價格變化爲 -3.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 AAMMUNIBATWETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 AAMMUNIBATWETH 價格信息的首選平臺。
今天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.99472932996669。
在過去30天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.0366234560。
在過去60天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.8468086740。
在過去90天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.92447721732975。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2.99472932996669
|-3.54%
|30天
|$ -2.0366234560
|-2.50%
|60天
|$ -5.8468086740
|-7.18%
|90天
|$ +18.92447721732975
|+30.32%
Aave AMM UniBATWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.05%
-3.54%
-7.83%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 AUD
A$129.3306
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 GBP
￡65.8854
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 EUR
€78.0864
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 USD
$81.34
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 MYR
RM361.1496
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 TRY
₺2,899.771
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 JPY
¥12,728.8966
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 RUB
₽8,072.995
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 INR
₹7,034.2832
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 IDR
Rp1,333,442.4096
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 PHP
₱4,768.1508
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 EGP
￡E.4,092.2154
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 BRL
R$483.1596
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 CAD
C$116.3162
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 BDT
৳9,920.2264
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 NGN
₦126,697.6242
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 UAH
₴3,416.28
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 VES
Bs4,473.7
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 PKR
Rs22,675.9652
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 KZT
₸42,386.274
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 THB
฿2,760.6796
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 TWD
NT$2,664.6984
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 CHF
Fr73.206
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 HKD
HK$632.8252
|1 AAMMUNIBATWETH 兌換 MAD
.د.م811.7732