Aave AMM UniBATWETH 圖標

Aave AMM UniBATWETH 價格 (AAMMUNIBATWETH)

USD

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 實時價格圖表

$81.54
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-3.60%(1D)

今天 Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 的價格

今天 Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 的實時價格爲 81.34 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMUNIBATWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM UniBATWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM UniBATWETH 當天價格變化爲 -3.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.99472932996669
在過去30天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.0366234560
在過去60天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.8468086740
在過去90天內，Aave AMM UniBATWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.92447721732975

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.99472932996669-3.54%
30天$ -2.0366234560-2.50%
60天$ -5.8468086740-7.18%
90天$ +18.92447721732975+30.32%

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 價格分析

Aave AMM UniBATWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 81.09
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$ 84.63
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$ 229.23
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-1.05%

-3.54%

-7.83%

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)

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Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) 資源

官網

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AAMMUNIBATWETH 兌換爲當地貨幣

1 AAMMUNIBATWETH 兌換 AUD
A$129.3306
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 GBP
65.8854
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 EUR
78.0864
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 USD
$81.34
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 MYR
RM361.1496
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 TRY
2,899.771
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 JPY
¥12,728.8966
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 RUB
8,072.995
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 INR
7,034.2832
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 IDR
Rp1,333,442.4096
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 PHP
4,768.1508
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 EGP
￡E.4,092.2154
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 BRL
R$483.1596
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 CAD
C$116.3162
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 BDT
9,920.2264
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 NGN
126,697.6242
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 UAH
3,416.28
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 VES
Bs4,473.7
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 PKR
Rs22,675.9652
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 KZT
42,386.274
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 THB
฿2,760.6796
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 TWD
NT$2,664.6984
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 CHF
Fr73.206
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 HKD
HK$632.8252
1 AAMMUNIBATWETH 兌換 MAD
.د.م811.7732