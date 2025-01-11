Aave AMM BptWBTCWETH 價格 (AAMMBPTWBTCWETH)
今天 Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 的實時價格爲 273,192 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMBPTWBTCWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM BptWBTCWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM BptWBTCWETH 當天價格變化爲 -0.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -787.2910035718。
在過去30天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -34,541.6588616000。
在過去60天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4,075.7787672000。
在過去90天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +78,427.81480972396。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -787.2910035718
|-0.28%
|30天
|$ -34,541.6588616000
|-12.64%
|60天
|$ +4,075.7787672000
|+1.49%
|90天
|$ +78,427.81480972396
|+40.27%
Aave AMM BptWBTCWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
-0.28%
-7.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 AUD
A$442,571.04
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 GBP
￡221,285.52
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 EUR
€264,996.24
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 USD
$273,192
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 MYR
RM1,226,632.08
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 TRY
₺9,676,460.64
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 JPY
¥43,074,182.64
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 RUB
₽27,764,502.96
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 INR
₹23,546,418.48
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 IDR
Rp4,478,556,660.48
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 PHP
₱16,118,328
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 EGP
￡E.13,804,391.76
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 BRL
R$1,671,935.04
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 CAD
C$393,396.48
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 BDT
৳33,323,960.16
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 NGN
₦423,551,412.96
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 UAH
₴11,550,557.76
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 VES
Bs14,479,176
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 PKR
Rs76,075,776.24
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 KZT
₸144,163,418.4
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 THB
฿9,474,298.56
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 TWD
NT$9,045,387.12
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 CHF
Fr248,604.72
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 HKD
HK$2,125,433.76
|1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 MAD
.د.م2,742,847.68