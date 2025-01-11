Aave AMM BptWBTCWETH 圖標

Aave AMM BptWBTCWETH 價格 (AAMMBPTWBTCWETH)

USD

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 實時價格圖表

$273,192
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-0.20%(1D)

今天 Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 的價格

今天 Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 的實時價格爲 273,192 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAMMBPTWBTCWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AMM BptWBTCWETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aave AMM BptWBTCWETH 當天價格變化爲 -0.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -787.2910035718
在過去30天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -34,541.6588616000
在過去60天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4,075.7787672000
在過去90天內，Aave AMM BptWBTCWETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +78,427.81480972396

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -787.2910035718-0.28%
30天$ -34,541.6588616000-12.64%
60天$ +4,075.7787672000+1.49%
90天$ +78,427.81480972396+40.27%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 價格分析

Aave AMM BptWBTCWETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 269,623
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$ 280,859
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$ 329,475
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-0.03%

-0.28%

-7.50%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

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Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) 資源

官網

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AAMMBPTWBTCWETH 兌換爲當地貨幣

1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 AUD
A$442,571.04
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 GBP
221,285.52
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 EUR
264,996.24
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 USD
$273,192
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 MYR
RM1,226,632.08
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 TRY
9,676,460.64
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 JPY
¥43,074,182.64
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 RUB
27,764,502.96
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 INR
23,546,418.48
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 IDR
Rp4,478,556,660.48
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 PHP
16,118,328
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 EGP
￡E.13,804,391.76
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 BRL
R$1,671,935.04
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 CAD
C$393,396.48
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 BDT
33,323,960.16
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 NGN
423,551,412.96
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 UAH
11,550,557.76
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 VES
Bs14,479,176
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 PKR
Rs76,075,776.24
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 KZT
144,163,418.4
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 THB
฿9,474,298.56
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 TWD
NT$9,045,387.12
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 CHF
Fr248,604.72
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 HKD
HK$2,125,433.76
1 AAMMBPTWBTCWETH 兌換 MAD
.د.م2,742,847.68