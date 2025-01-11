Aave AAVE 價格 (AAAVE)
今天 Aave AAVE (AAAVE) 的實時價格爲 279.86 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAAVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AAVE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 246.95K USD
- Aave AAVE 當天價格變化爲 -2.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.864006466338。
在過去30天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -48.2925016700。
在過去60天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +125.5654858500。
在過去90天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +124.72591662997424。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -7.864006466338
|-2.73%
|30天
|$ -48.2925016700
|-17.25%
|60天
|$ +125.5654858500
|+44.87%
|90天
|$ +124.72591662997424
|+80.40%
Aave AAVE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.21%
-2.73%
-19.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AAAVE 兌換 AUD
A$453.3732
|1 AAAVE 兌換 GBP
￡226.6866
|1 AAAVE 兌換 EUR
€271.4642
|1 AAAVE 兌換 USD
$279.86
|1 AAAVE 兌換 MYR
RM1,256.5714
|1 AAAVE 兌換 TRY
₺9,912.6412
|1 AAAVE 兌換 JPY
¥44,125.5262
|1 AAAVE 兌換 RUB
₽28,442.1718
|1 AAAVE 兌換 INR
₹24,121.1334
|1 AAAVE 兌換 IDR
Rp4,587,868.1184
|1 AAAVE 兌換 PHP
₱16,511.74
|1 AAAVE 兌換 EGP
￡E.14,141.3258
|1 AAAVE 兌換 BRL
R$1,712.7432
|1 AAAVE 兌換 CAD
C$402.9984
|1 AAAVE 兌換 BDT
৳34,137.3228
|1 AAAVE 兌換 NGN
₦433,889.3468
|1 AAAVE 兌換 UAH
₴11,832.4808
|1 AAAVE 兌換 VES
Bs14,832.58
|1 AAAVE 兌換 PKR
Rs77,932.6142
|1 AAAVE 兌換 KZT
₸147,682.122
|1 AAAVE 兌換 THB
฿9,705.5448
|1 AAAVE 兌換 TWD
NT$9,266.1646
|1 AAAVE 兌換 CHF
Fr254.6726
|1 AAAVE 兌換 HKD
HK$2,177.3108
|1 AAAVE 兌換 MAD
.د.م2,809.7944