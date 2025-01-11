Aave AAVE 圖標

Aave AAVE 價格 (AAAVE)

USD

Aave AAVE (AAAVE) 實時價格圖表

$279.86
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-2.70%(1D)

今天 Aave AAVE (AAAVE) 的價格

今天 Aave AAVE (AAAVE) 的實時價格爲 279.86 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AAAVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave AAVE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 246.95K USD
- Aave AAVE 當天價格變化爲 -2.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave AAVE (AAAVE) 價格表現 USD

今天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.864006466338
在過去30天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -48.2925016700
在過去60天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +125.5654858500
在過去90天內，Aave AAVE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +124.72591662997424

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -7.864006466338-2.73%
30天$ -48.2925016700-17.25%
60天$ +125.5654858500+44.87%
90天$ +124.72591662997424+80.40%

Aave AAVE (AAAVE) 價格分析

Aave AAVE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 276.47
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$ 298.44
$ 298.44$ 298.44

$ 443.4
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-0.21%

-2.73%

-19.27%

Aave AAVE (AAAVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 246.95K
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什麼是Aave AAVE (AAAVE)

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Aave AAVE (AAAVE) 資源

官網

大家還在問：關於 Aave AAVE (AAAVE) 的其他問題

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AAAVE 兌換爲當地貨幣

1 AAAVE 兌換 AUD
A$453.3732
1 AAAVE 兌換 GBP
226.6866
1 AAAVE 兌換 EUR
271.4642
1 AAAVE 兌換 USD
$279.86
1 AAAVE 兌換 MYR
RM1,256.5714
1 AAAVE 兌換 TRY
9,912.6412
1 AAAVE 兌換 JPY
¥44,125.5262
1 AAAVE 兌換 RUB
28,442.1718
1 AAAVE 兌換 INR
24,121.1334
1 AAAVE 兌換 IDR
Rp4,587,868.1184
1 AAAVE 兌換 PHP
16,511.74
1 AAAVE 兌換 EGP
￡E.14,141.3258
1 AAAVE 兌換 BRL
R$1,712.7432
1 AAAVE 兌換 CAD
C$402.9984
1 AAAVE 兌換 BDT
34,137.3228
1 AAAVE 兌換 NGN
433,889.3468
1 AAAVE 兌換 UAH
11,832.4808
1 AAAVE 兌換 VES
Bs14,832.58
1 AAAVE 兌換 PKR
Rs77,932.6142
1 AAAVE 兌換 KZT
147,682.122
1 AAAVE 兌換 THB
฿9,705.5448
1 AAAVE 兌換 TWD
NT$9,266.1646
1 AAAVE 兌換 CHF
Fr254.6726
1 AAAVE 兌換 HKD
HK$2,177.3108
1 AAAVE 兌換 MAD
.د.م2,809.7944