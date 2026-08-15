aarna atvPTmax 今日價格

aarna atvPTmax (ATVPTMAX) 今日實時價格為 $ 1.025，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ATVPTMAX 兌 USD 的匯率為 $ 1.025 每 ATVPTMAX。

aarna atvPTmax 目前市值在 $ 354,779 排名第 #-，流通供應量為 346.09K ATVPTMAX。過去 24 小時內，ATVPTMAX 的交易價格在 $ 1.025（低點）和 $ 1.025（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.025，而歷史最低價為 $ 1.006。

短期表現方面，ATVPTMAX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.01%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

aarna atvPTmax（ATVPTMAX）市場資訊

市值 $ 354.78K$ 354.78K $ 354.78K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 354.78K$ 354.78K $ 354.78K 流通量 346.09K 346.09K 346.09K 總供應量 346,094.7214814895 346,094.7214814895 346,094.7214814895

aarna atvPTmax 的目前市值為 $ 354.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ATVPTMAX 的流通量為 346.09K，總供應量是 346094.7214814895，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 354.78K。