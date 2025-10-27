aarna atv 808（ATV808）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 129.64 24H最低價 $ 135.22 24H最高價 歷史最高 $ 185.98 最低價 $ 105.08 漲跌幅（1H） +0.65% 漲跌幅（1D） +0.71% 漲跌幅（7D） +2.22%

aarna atv 808（ATV808）目前實時價格為 $130.63。過去 24 小時內，ATV808 的交易價格在 $ 129.64 至 $ 135.22 之間波動，市場活躍度顯著。ATV808 的歷史最高價為 $ 185.98，歷史最低價為 $ 105.08。

從短期表現來看，ATV808 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 +0.71%，過去 7 天內累計變動為 +2.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

aarna atv 808（ATV808）市場資訊

市值 $ 52.95K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 52.95K 流通量 405.35 總供應量 405.3522277074127

aarna atv 808 的目前市值為 $ 52.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ATV808 的流通量為 405.35，總供應量是 405.3522277074127，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.95K。