aarna afi 802v2（AFI 802V2）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 52.88 24H最高價 $ 55.23 歷史最高 $ 79.25 最低價 $ 42.48 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） +0.49% 漲跌幅（7D） +2.16%

aarna afi 802v2（AFI 802V2）目前實時價格為 $53.25。過去 24 小時內，AFI 802V2 的交易價格在 $ 52.88 至 $ 55.23 之間波動，市場活躍度顯著。AFI 802V2 的歷史最高價為 $ 79.25，歷史最低價為 $ 42.48。

從短期表現來看，AFI 802V2 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 +0.49%，過去 7 天內累計變動為 +2.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

aarna afi 802v2（AFI 802V2）市場資訊

市值 $ 98.99K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 98.99K 流通量 1.86K 總供應量 1,859.44671908729

aarna afi 802v2 的目前市值為 $ 98.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AFI 802V2 的流通量為 1.86K，總供應量是 1859.44671908729，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.99K。