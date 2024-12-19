Aarma 圖標

Aarma 價格 (ARMA)

USD

Aarma (ARMA) 實時價格圖表

$2.02
$2.02$2.02
0.00%(1D)

今天 Aarma (ARMA) 的價格

今天 Aarma (ARMA) 的實時價格爲 2.02 USD。目前其市值爲 $ 11.49M USD。ARMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aarma 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 31.29K USD
- Aarma 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 5.68M USD

在獲取 MEXC 上從 ARMA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ARMA 價格信息的首選平臺。

Aarma (ARMA) 價格表現 USD

今天內，Aarma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Aarma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0178204400
在過去60天內，Aarma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1919775680
在過去90天內，Aarma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6566253130935325

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0178204400-0.88%
60天$ -0.1919775680-9.50%
90天$ -0.6566253130935325-24.53%

Aarma (ARMA) 價格分析

Aarma 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

-0.03%

-0.00%

+34.74%

Aarma (ARMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

$ 31.29K
$ 31.29K$ 31.29K

5.68M
5.68M 5.68M

什麼是Aarma (ARMA)

Aarma project is a community owned protocol focusing on the development of next generation of decentralized finance. Under the arm of Aarma project, our team is developing a multimedia-friendly blockchain and decentralized applications on top of it such as NFT Marketplace

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Aarma (ARMA) 資源

官網

大家還在問：關於 Aarma (ARMA) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ARMA 兌換爲當地貨幣

1 ARMA 兌換 AUD
A$3.232
1 ARMA 兌換 GBP
1.5958
1 ARMA 兌換 EUR
1.9392
1 ARMA 兌換 USD
$2.02
1 ARMA 兌換 MYR
RM9.09
1 ARMA 兌換 TRY
70.8414
1 ARMA 兌換 JPY
¥316.8976
1 ARMA 兌換 RUB
208.8276
1 ARMA 兌換 INR
171.8414
1 ARMA 兌換 IDR
Rp33,114.7488
1 ARMA 兌換 PHP
119.2608
1 ARMA 兌換 EGP
￡E.102.7978
1 ARMA 兌換 BRL
R$12.7462
1 ARMA 兌換 CAD
C$2.8886
1 ARMA 兌換 BDT
241.39
1 ARMA 兌換 NGN
3,141.504
1 ARMA 兌換 UAH
84.7794
1 ARMA 兌換 VES
Bs101
1 ARMA 兌換 PKR
Rs562.0448
1 ARMA 兌換 KZT
1,055.9146
1 ARMA 兌換 THB
฿69.7102
1 ARMA 兌換 TWD
NT$65.8924
1 ARMA 兌換 CHF
Fr1.7978
1 ARMA 兌換 HKD
HK$15.6954
1 ARMA 兌換 MAD
.د.م20.1596