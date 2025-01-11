今天 a16gems (A16G) 的價格

今天 a16gems (A16G) 的實時價格爲 0.00197646 USD。目前其市值爲 $ 1.98M USD。A16G 兌換 USD 的價格爲實時更新。

a16gems 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 203.47K USD

- a16gems 當天價格變化爲 +28.97%

- 其循環供應量爲 999.73M USD

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