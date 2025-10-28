A L P H A（$ALPHA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00002348 24H最高價 $ 0.00002487 歷史最高 $ 0.0009103 最低價 $ 0.00001716 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +4.22% 漲跌幅（7D） -9.19%

A L P H A（$ALPHA）目前實時價格為 $0.00002447。過去 24 小時內，$ALPHA 的交易價格在 $ 0.00002348 至 $ 0.00002487 之間波動，市場活躍度顯著。$ALPHA 的歷史最高價為 $ 0.0009103，歷史最低價為 $ 0.00001716。

從短期表現來看，$ALPHA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +4.22%，過去 7 天內累計變動為 -9.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

A L P H A（$ALPHA）市場資訊

市值 $ 24.47K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 24.47K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

A L P H A 的目前市值為 $ 24.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$ALPHA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.47K。