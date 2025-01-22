A Gently Used 2001 Honda 圖標

A Gently Used 2001 Honda 價格 (USEDCAR)

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A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 實時價格圖表

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+8.70%(1D)

今天 A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 的價格

今天 A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 的實時價格爲 0.00398185 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USEDCAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
A Gently Used 2001 Honda 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 68.39K USD
- A Gently Used 2001 Honda 當天價格變化爲 +8.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 價格表現 USD

今天內，A Gently Used 2001 Honda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00032097
在過去30天內，A Gently Used 2001 Honda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002159432
在過去60天內，A Gently Used 2001 Honda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020368536
在過去90天內，A Gently Used 2001 Honda 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.012507717626178397

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00032097+8.77%
30天$ -0.0002159432-5.42%
60天$ -0.0020368536-51.15%
90天$ -0.012507717626178397-75.85%

A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 價格分析

A Gently Used 2001 Honda 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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+0.22%

+8.77%

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A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 68.39K
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什麼是A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR)

A Gently Used 2001 Honda Civic

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A Gently Used 2001 Honda (USEDCAR) 資源

官網

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USEDCAR 兌換爲當地貨幣

1 USEDCAR 兌換 AUD
A$0.0063311415
1 USEDCAR 兌換 GBP
0.0032252985
1 USEDCAR 兌換 EUR
0.003822576
1 USEDCAR 兌換 USD
$0.00398185
1 USEDCAR 兌換 MYR
RM0.017679414
1 USEDCAR 兌換 TRY
0.1419529525
1 USEDCAR 兌換 JPY
¥0.6213676925
1 USEDCAR 兌換 RUB
0.393167869
1 USEDCAR 兌換 INR
0.344509662
1 USEDCAR 兌換 IDR
Rp65.276219064
1 USEDCAR 兌換 PHP
0.2328984065
1 USEDCAR 兌換 EGP
￡E.0.200127781
1 USEDCAR 兌換 BRL
R$0.023970737
1 USEDCAR 兌換 CAD
C$0.0056940455
1 USEDCAR 兌換 BDT
0.4821622165
1 USEDCAR 兌換 NGN
6.173380603
1 USEDCAR 兌換 UAH
0.1677553405
1 USEDCAR 兌換 VES
Bs0.21900175
1 USEDCAR 兌換 PKR
Rs1.1042068235
1 USEDCAR 兌換 KZT
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1 USEDCAR 兌換 THB
฿0.1347856225
1 USEDCAR 兌換 TWD
NT$0.1304852245
1 USEDCAR 兌換 CHF
Fr0.003583665
1 USEDCAR 兌換 HKD
HK$0.030978793
1 USEDCAR 兌換 MAD
.د.م0.039738863