Zyphora 目前實時價格為 0.000002008 USD。跟蹤 ZYPH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ZYPH 價格趨勢。

Zyphora 圖標

Zyphora實時價格 (ZYPH)

1 ZYPH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000002008
-12.39%1D
USD
Zyphora (ZYPH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:53 (UTC+8)

Zyphora（ZYPH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000001963
24H最低價
$ 0.000002384
24H最高價

$ 0.000001963
$ 0.000002384
--
--
-2.72%

-12.38%

-64.15%

-64.15%

Zyphora（ZYPH）目前實時價格為 $ 0.000002008。過去 24 小時內，ZYPH 的交易價格在 $ 0.000001963$ 0.000002384 之間波動，市場活躍度顯著。ZYPH 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，ZYPH 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.72%，過去 24 小時內變動為 -12.38%，過去 7 天內累計變動為 -64.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Zyphora（ZYPH）市場資訊

--
$ 32.14K
$ 42.17K
--
21,000,000,000
BSC

Zyphora 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 32.14K。ZYPH 的流通量為 --，總供應量是 21000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.17K

Zyphora（ZYPH）價格歷史 USD

跟蹤 Zyphora 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000028398-12.38%
30天$ -0.000657992-99.70%
60天$ -0.007497992-99.98%
90天$ -0.007497992-99.98%
Zyphora 今日價格變化

今天，ZYPH 記錄了 $ -0.00000028398 (-12.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Zyphora 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000657992 (-99.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Zyphora 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZYPH 的變化為 $ -0.007497992 (-99.98%)，從而更廣泛地了解其表現。

Zyphora 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.007497992 (-99.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Zyphora（ZYPH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Zyphora 價格歷史頁面

什麼是Zyphora (ZYPH)

Zyphora — 模組化區塊鏈堆疊。更智慧地建構，更快速地部署，無限擴展。Zyphora 讓開發者能透過模組化、可組合的框架，啟動高效能的 Layer-2 Rollup。

Zyphora在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Zyphora 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ZYPH 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Zyphora 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Zyphora 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Zyphora 價格預測 (USD)

Zyphora（ZYPH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Zyphora（ZYPH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Zyphora 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Zyphora 價格預測

Zyphora（ZYPH）代幣經濟

了解 Zyphora（ZYPH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ZYPH 代幣的完整經濟學

如何購買Zyphora (ZYPH)

正在尋找如何購買 Zyphora？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Zyphora。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ZYPH 兌換為當地貨幣

1 Zyphora（ZYPH）至 VND
0.05284052
1 Zyphora（ZYPH）至 AUD
A$0.00000305216
1 Zyphora（ZYPH）至 GBP
0.00000148592
1 Zyphora（ZYPH）至 EUR
0.0000017068
1 Zyphora（ZYPH）至 USD
$0.000002008
1 Zyphora（ZYPH）至 MYR
RM0.0000084336
1 Zyphora（ZYPH）至 TRY
0.00008415528
1 Zyphora（ZYPH）至 JPY
¥0.000305216
1 Zyphora（ZYPH）至 ARS
ARS$0.00299700024
1 Zyphora（ZYPH）至 RUB
0.000159134
1 Zyphora（ZYPH）至 INR
0.00017716584
1 Zyphora（ZYPH）至 IDR
Rp0.03346665328
1 Zyphora（ZYPH）至 PHP
0.0001181708
1 Zyphora（ZYPH）至 EGP
￡E.0.0000951792
1 Zyphora（ZYPH）至 BRL
R$0.00001078296
1 Zyphora（ZYPH）至 CAD
C$0.00000279112
1 Zyphora（ZYPH）至 BDT
0.0002455784
1 Zyphora（ZYPH）至 NGN
0.0029313788
1 Zyphora（ZYPH）至 COP
$0.007752888
1 Zyphora（ZYPH）至 ZAR
R.0.00003457776
1 Zyphora（ZYPH）至 UAH
0.00008451672
1 Zyphora（ZYPH）至 TZS
T.Sh.0.00495801304
1 Zyphora（ZYPH）至 VES
Bs0.000425696
1 Zyphora（ZYPH）至 CLP
$0.00188752
1 Zyphora（ZYPH）至 PKR
Rs0.0005686656
1 Zyphora（ZYPH）至 KZT
0.00107956104
1 Zyphora（ZYPH）至 THB
฿0.00006558128
1 Zyphora（ZYPH）至 TWD
NT$0.00006158536
1 Zyphora（ZYPH）至 AED
د.إ0.00000736936
1 Zyphora（ZYPH）至 CHF
Fr0.00000158632
1 Zyphora（ZYPH）至 HKD
HK$0.00001558208
1 Zyphora（ZYPH）至 AMD
֏0.00077111216
1 Zyphora（ZYPH）至 MAD
.د.م0.00001851376
1 Zyphora（ZYPH）至 MXN
$0.00003696728
1 Zyphora（ZYPH）至 SAR
ريال0.00000753
1 Zyphora（ZYPH）至 ETB
Br0.0003069228
1 Zyphora（ZYPH）至 KES
KSh0.00025945368
1 Zyphora（ZYPH）至 JOD
د.أ0.000001423672
1 Zyphora（ZYPH）至 PLN
0.00000728904
1 Zyphora（ZYPH）至 RON
лв0.00000875488
1 Zyphora（ZYPH）至 SEK
kr0.00001881496
1 Zyphora（ZYPH）至 BGN
лв0.00000337344
1 Zyphora（ZYPH）至 HUF
Ft0.00067155552
1 Zyphora（ZYPH）至 CZK
0.00004192704
1 Zyphora（ZYPH）至 KWD
د.ك0.000000614448
1 Zyphora（ZYPH）至 ILS
0.000006526
1 Zyphora（ZYPH）至 BOB
Bs0.00001389536
1 Zyphora（ZYPH）至 AZN
0.0000034136
1 Zyphora（ZYPH）至 TJS
SM0.000018574
1 Zyphora（ZYPH）至 GEL
0.00000544168
1 Zyphora（ZYPH）至 AOA
Kz0.00183043256
1 Zyphora（ZYPH）至 BHD
.د.ب0.000000757016
1 Zyphora（ZYPH）至 BMD
$0.000002008
1 Zyphora（ZYPH）至 DKK
kr0.00001287128
1 Zyphora（ZYPH）至 HNL
L0.00005283048
1 Zyphora（ZYPH）至 MUR
0.00009132384
1 Zyphora（ZYPH）至 NAD
$0.00003455768
1 Zyphora（ZYPH）至 NOK
kr0.00002005992
1 Zyphora（ZYPH）至 NZD
$0.00000347384
1 Zyphora（ZYPH）至 PAB
B/.0.000002008
1 Zyphora（ZYPH）至 PGK
K0.00000845368
1 Zyphora（ZYPH）至 QAR
ر.ق0.0000073292
1 Zyphora（ZYPH）至 RSD
дин.0.00020218552
1 Zyphora（ZYPH）至 UZS
soʻm0.02419276552
1 Zyphora（ZYPH）至 ALL
L0.00016698528
1 Zyphora（ZYPH）至 ANG
ƒ0.00000359432
1 Zyphora（ZYPH）至 AWG
ƒ0.00000359432
1 Zyphora（ZYPH）至 BBD
$0.000004016
1 Zyphora（ZYPH）至 BAM
KM0.00000335336
1 Zyphora（ZYPH）至 BIF
Fr0.005905528
1 Zyphora（ZYPH）至 BND
$0.00000259032
1 Zyphora（ZYPH）至 BSD
$0.000002008
1 Zyphora（ZYPH）至 JMD
$0.000321782
1 Zyphora（ZYPH）至 KHR
0.00806424848
1 Zyphora（ZYPH）至 KMF
Fr0.000851392
1 Zyphora（ZYPH）至 LAK
0.04365217304
1 Zyphora（ZYPH）至 LKR
රු0.00061069304
1 Zyphora（ZYPH）至 MDL
L0.00003421632
1 Zyphora（ZYPH）至 MGA
Ar0.009045036
1 Zyphora（ZYPH）至 MOP
P0.000016064
1 Zyphora（ZYPH）至 MVR
0.0000307224
1 Zyphora（ZYPH）至 MWK
MK0.0034800648
1 Zyphora（ZYPH）至 MZN
MT0.0001283112
1 Zyphora（ZYPH）至 NPR
रु0.0002833288
1 Zyphora（ZYPH）至 PYG
0.014240736
1 Zyphora（ZYPH）至 RWF
Fr0.002917624
1 Zyphora（ZYPH）至 SBD
$0.00001654592
1 Zyphora（ZYPH）至 SCR
0.00002993928
1 Zyphora（ZYPH）至 SRD
$0.00007977784
1 Zyphora（ZYPH）至 SVC
$0.00001757
1 Zyphora（ZYPH）至 SZL
L0.00003455768
1 Zyphora（ZYPH）至 TMT
m0.00000704808
1 Zyphora（ZYPH）至 TND
د.ت0.00000590352
1 Zyphora（ZYPH）至 TTD
$0.00001361424
1 Zyphora（ZYPH）至 UGX
Sh0.006971776
1 Zyphora（ZYPH）至 XAF
Fr0.001130504
1 Zyphora（ZYPH）至 XCD
$0.0000054216
1 Zyphora（ZYPH）至 XOF
Fr0.001130504
1 Zyphora（ZYPH）至 XPF
Fr0.000204816
1 Zyphora（ZYPH）至 BWP
P0.00002678672
1 Zyphora（ZYPH）至 BZD
$0.00000403608
1 Zyphora（ZYPH）至 CVE
$0.00019011744
1 Zyphora（ZYPH）至 DJF
Fr0.000357424
1 Zyphora（ZYPH）至 DOP
$0.00012855216
1 Zyphora（ZYPH）至 DZD
د.ج0.00026099984
1 Zyphora（ZYPH）至 FJD
$0.00000459832
1 Zyphora（ZYPH）至 GNF
Fr0.01745956
1 Zyphora（ZYPH）至 GTQ
Q0.00001538128
1 Zyphora（ZYPH）至 GYD
$0.0004200736
1 Zyphora（ZYPH）至 ISK
kr0.000244976

Zyphora資源

要更深入地瞭解 Zyphora，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Zyphora網站
區塊查詢

人們還問：關於Zyphora的其他問題

Zyphora（ZYPH）今日價格是多少？
ZYPH 實時價格為 0.000002008 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ZYPH 兌 USD 的價格是多少？
目前 ZYPH 兌 USD 的價格為 $ 0.000002008。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Zyphora 的市值是多少？
ZYPH 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ZYPH 的流通供應量是多少？
ZYPH 的流通供應量為 -- USD
ZYPH 的歷史最高價（ATH）是多少？
ZYPH 的歷史最高價是 -- USD
ZYPH 的歷史最低價（ATL）是多少？
ZYPH 的歷史最低價是 -- USD
ZYPH 的交易量是多少？
ZYPH 的 24 小時實時交易量為 $ 32.14K USD
ZYPH 今年會漲嗎？
ZYPH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ZYPH 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:53 (UTC+8)

Zyphora（ZYPH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZYPH 兌 USD 計算器

數量

ZYPH
ZYPH
USD
USD

1 ZYPH = 0.000002008 USD

交易 ZYPH

ZYPH/USDT
$0.000002008
$0.000002008$0.000002008
-12.38%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

