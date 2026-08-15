LayerZero (ZRO) 今日技術分析 LayerZero 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ZRO 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 LayerZero 分析的信息。 註 冊

LayerZero (ZRO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.7969 -- -3.05% -3.03% -37.80%

LayerZero 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 LayerZero 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 15 中立 1 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 7 中立 0 買入 7 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.7976 0.7973 R2 0.7973 0.797 R1 0.7968 0.7968 PP 0.7965 0.7965 S1 0.796 0.7962 S2 0.7957 0.796 S3 0.7952 0.7957

LayerZero 市場信號 目前淨掛單量 -0.50M $5.52 M $6.02 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $2.06 M 3 日主動賣出 $2.05 M 7 日主動買賣差額 -0.01M 7 日主動買入 $4.12 M 7 日主動賣出 $4.13 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 LayerZero資金流向 淨流入 ZROUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.27 M 0.80 2026-08-14 $0.11 M 0.78 2026-08-13 $0.15 M 0.81 2026-08-12 $0.01 M 0.83 2026-08-11 -$0.14 M 0.86 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 LayerZero (ZRO) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 LayerZero 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ZRO / USDT $0.7969 $0.7969 $0.7969 +2.04% 475.10K (USDT) 去交易 ZRO / USDC $0.7951 $0.7951 $0.7951 +1.97% 70.57K (USDT) 去交易