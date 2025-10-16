Frankencoin 目前實時價格為 1.2573 USD。跟蹤 ZCHF 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ZCHF 價格趨勢。Frankencoin 目前實時價格為 1.2573 USD。跟蹤 ZCHF 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ZCHF 價格趨勢。

更多關於 ZCHF

ZCHF 價格資訊

ZCHF 白皮書

ZCHF 幣種官網

ZCHF 代幣經濟

ZCHF 價格預測

ZCHF 價格歷史

ZCHF 購買指南

ZCHF 兌換法幣計算

ZCHF 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Frankencoin 圖標

Frankencoin實時價格 (ZCHF)

1 ZCHF 兌換為 USD 的實時價格：

$1.2573
$1.2573$1.2573
-0.07%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:21:47 (UTC+8)

Frankencoin（ZCHF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554
24H最低價
$ 1.2583
$ 1.2583$ 1.2583
24H最高價

$ 1.2554
$ 1.2554$ 1.2554

$ 1.2583
$ 1.2583$ 1.2583

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

-0.06%

-0.27%

-0.27%

Frankencoin（ZCHF）目前實時價格為 $ 1.2573。過去 24 小時內，ZCHF 的交易價格在 $ 1.2554$ 1.2583 之間波動，市場活躍度顯著。ZCHF 的歷史最高價為 $ 1.4867555171082332，歷史最低價為 $ 1.0691543241973427

從短期表現來看，ZCHF 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.06%，過去 7 天內累計變動為 -0.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Frankencoin（ZCHF）市場資訊

No.3982

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.19K
$ 78.19K$ 78.19K

$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Frankencoin 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.19K。ZCHF 的流通量為 0.00，總供應量是 9569702，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.03M

Frankencoin（ZCHF）價格歷史 USD

跟蹤 Frankencoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000881-0.06%
30天$ +0.0068+0.54%
60天$ +0.6573+109.55%
90天$ +0.6573+109.55%
Frankencoin 今日價格變化

今天，ZCHF 記錄了 $ -0.000881 (-0.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Frankencoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0068 (+0.54%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Frankencoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZCHF 的變化為 $ +0.6573 (+109.55%)，從而更廣泛地了解其表現。

Frankencoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.6573 (+109.55%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Frankencoin（ZCHF）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Frankencoin 價格歷史頁面

什麼是Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin 是一種有抵押、無需預言機的穩定幣，其價值錨定於瑞士法郎。

Frankencoin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Frankencoin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ZCHF 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Frankencoin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Frankencoin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Frankencoin 價格預測 (USD)

Frankencoin（ZCHF）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Frankencoin（ZCHF）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Frankencoin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Frankencoin 價格預測

Frankencoin（ZCHF）代幣經濟

了解 Frankencoin（ZCHF）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ZCHF 代幣的完整經濟學

如何購買Frankencoin (ZCHF)

正在尋找如何購買 Frankencoin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Frankencoin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ZCHF 兌換為當地貨幣

1 Frankencoin（ZCHF）至 VND
33,085.8495
1 Frankencoin（ZCHF）至 AUD
A$1.911096
1 Frankencoin（ZCHF）至 GBP
0.930402
1 Frankencoin（ZCHF）至 EUR
1.068705
1 Frankencoin（ZCHF）至 USD
$1.2573
1 Frankencoin（ZCHF）至 MYR
RM5.28066
1 Frankencoin（ZCHF）至 TRY
52.706016
1 Frankencoin（ZCHF）至 JPY
¥191.1096
1 Frankencoin（ZCHF）至 ARS
ARS$1,876.557969
1 Frankencoin（ZCHF）至 RUB
99.641025
1 Frankencoin（ZCHF）至 INR
110.956725
1 Frankencoin（ZCHF）至 IDR
Rp20,954.991618
1 Frankencoin（ZCHF）至 PHP
74.029824
1 Frankencoin（ZCHF）至 EGP
￡E.59.646312
1 Frankencoin（ZCHF）至 BRL
R$6.739128
1 Frankencoin（ZCHF）至 CAD
C$1.747647
1 Frankencoin（ZCHF）至 BDT
153.76779
1 Frankencoin（ZCHF）至 NGN
1,832.791356
1 Frankencoin（ZCHF）至 COP
$4,854.4353
1 Frankencoin（ZCHF）至 ZAR
R.21.600414
1 Frankencoin（ZCHF）至 UAH
52.919757
1 Frankencoin（ZCHF）至 TZS
T.Sh.3,104.437149
1 Frankencoin（ZCHF）至 VES
Bs266.5476
1 Frankencoin（ZCHF）至 CLP
$1,180.6047
1 Frankencoin（ZCHF）至 PKR
Rs356.06736
1 Frankencoin（ZCHF）至 KZT
675.962199
1 Frankencoin（ZCHF）至 THB
฿41.075991
1 Frankencoin（ZCHF）至 TWD
NT$38.561391
1 Frankencoin（ZCHF）至 AED
د.إ4.614291
1 Frankencoin（ZCHF）至 CHF
Fr0.993267
1 Frankencoin（ZCHF）至 HKD
HK$9.756648
1 Frankencoin（ZCHF）至 AMD
֏482.828346
1 Frankencoin（ZCHF）至 MAD
.د.م11.592306
1 Frankencoin（ZCHF）至 MXN
$23.121747
1 Frankencoin（ZCHF）至 SAR
ريال4.714875
1 Frankencoin（ZCHF）至 ETB
Br192.178305
1 Frankencoin（ZCHF）至 KES
KSh162.418014
1 Frankencoin（ZCHF）至 JOD
د.أ0.8914257
1 Frankencoin（ZCHF）至 PLN
4.563999
1 Frankencoin（ZCHF）至 RON
лв5.481828
1 Frankencoin（ZCHF）至 SEK
kr11.780901
1 Frankencoin（ZCHF）至 BGN
лв2.099691
1 Frankencoin（ZCHF）至 HUF
Ft420.353109
1 Frankencoin（ZCHF）至 CZK
26.264997
1 Frankencoin（ZCHF）至 KWD
د.ك0.3847338
1 Frankencoin（ZCHF）至 ILS
4.086225
1 Frankencoin（ZCHF）至 BOB
Bs8.700516
1 Frankencoin（ZCHF）至 AZN
2.13741
1 Frankencoin（ZCHF）至 TJS
SM11.630025
1 Frankencoin（ZCHF）至 GEL
3.407283
1 Frankencoin（ZCHF）至 AOA
Kz1,146.116961
1 Frankencoin（ZCHF）至 BHD
.د.ب0.4727448
1 Frankencoin（ZCHF）至 BMD
$1.2573
1 Frankencoin（ZCHF）至 DKK
kr8.059293
1 Frankencoin（ZCHF）至 HNL
L33.079563
1 Frankencoin（ZCHF）至 MUR
57.182004
1 Frankencoin（ZCHF）至 NAD
$21.638133
1 Frankencoin（ZCHF）至 NOK
kr12.560427
1 Frankencoin（ZCHF）至 NZD
$2.175129
1 Frankencoin（ZCHF）至 PAB
B/.1.2573
1 Frankencoin（ZCHF）至 PGK
K5.293233
1 Frankencoin（ZCHF）至 QAR
ر.ق4.589145
1 Frankencoin（ZCHF）至 RSD
дин.126.635256
1 Frankencoin（ZCHF）至 UZS
soʻm15,148.189287
1 Frankencoin（ZCHF）至 ALL
L104.557068
1 Frankencoin（ZCHF）至 ANG
ƒ2.250567
1 Frankencoin（ZCHF）至 AWG
ƒ2.250567
1 Frankencoin（ZCHF）至 BBD
$2.5146
1 Frankencoin（ZCHF）至 BAM
KM2.099691
1 Frankencoin（ZCHF）至 BIF
Fr3,697.7193
1 Frankencoin（ZCHF）至 BND
$1.621917
1 Frankencoin（ZCHF）至 BSD
$1.2573
1 Frankencoin（ZCHF）至 JMD
$201.482325
1 Frankencoin（ZCHF）至 KHR
5,049.392238
1 Frankencoin（ZCHF）至 KMF
Fr533.0952
1 Frankencoin（ZCHF）至 LAK
27,332.608149
1 Frankencoin（ZCHF）至 LKR
රු382.382649
1 Frankencoin（ZCHF）至 MDL
L21.298662
1 Frankencoin（ZCHF）至 MGA
Ar5,663.50785
1 Frankencoin（ZCHF）至 MOP
P10.0584
1 Frankencoin（ZCHF）至 MVR
19.23669
1 Frankencoin（ZCHF）至 MWK
MK2,179.02663
1 Frankencoin（ZCHF）至 MZN
MT80.34147
1 Frankencoin（ZCHF）至 NPR
रु177.40503
1 Frankencoin（ZCHF）至 PYG
8,916.7716
1 Frankencoin（ZCHF）至 RWF
Fr1,826.8569
1 Frankencoin（ZCHF）至 SBD
$10.360152
1 Frankencoin（ZCHF）至 SCR
18.746343
1 Frankencoin（ZCHF）至 SRD
$49.952529
1 Frankencoin（ZCHF）至 SVC
$11.001375
1 Frankencoin（ZCHF）至 SZL
L21.638133
1 Frankencoin（ZCHF）至 TMT
m4.413123
1 Frankencoin（ZCHF）至 TND
د.ت3.696462
1 Frankencoin（ZCHF）至 TTD
$8.524494
1 Frankencoin（ZCHF）至 UGX
Sh4,365.3456
1 Frankencoin（ZCHF）至 XAF
Fr707.8599
1 Frankencoin（ZCHF）至 XCD
$3.39471
1 Frankencoin（ZCHF）至 XOF
Fr707.8599
1 Frankencoin（ZCHF）至 XPF
Fr128.2446
1 Frankencoin（ZCHF）至 BWP
P16.772382
1 Frankencoin（ZCHF）至 BZD
$2.527173
1 Frankencoin（ZCHF）至 CVE
$119.041164
1 Frankencoin（ZCHF）至 DJF
Fr223.7994
1 Frankencoin（ZCHF）至 DOP
$80.492346
1 Frankencoin（ZCHF）至 DZD
د.ج163.423854
1 Frankencoin（ZCHF）至 FJD
$2.879217
1 Frankencoin（ZCHF）至 GNF
Fr10,932.2235
1 Frankencoin（ZCHF）至 GTQ
Q9.630918
1 Frankencoin（ZCHF）至 GYD
$263.02716
1 Frankencoin（ZCHF）至 ISK
kr153.3906

Frankencoin資源

要更深入地瞭解 Frankencoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Frankencoin網站
區塊查詢

人們還問：關於Frankencoin的其他問題

Frankencoin（ZCHF）今日價格是多少？
ZCHF 實時價格為 1.2573 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ZCHF 兌 USD 的價格是多少？
目前 ZCHF 兌 USD 的價格為 $ 1.2573。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Frankencoin 的市值是多少？
ZCHF 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ZCHF 的流通供應量是多少？
ZCHF 的流通供應量為 0.00 USD
ZCHF 的歷史最高價（ATH）是多少？
ZCHF 的歷史最高價是 1.4867555171082332 USD
ZCHF 的歷史最低價（ATL）是多少？
ZCHF 的歷史最低價是 1.0691543241973427 USD
ZCHF 的交易量是多少？
ZCHF 的 24 小時實時交易量為 $ 78.19K USD
ZCHF 今年會漲嗎？
ZCHF 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ZCHF 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:21:47 (UTC+8)

Frankencoin（ZCHF）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZCHF 兌 USD 計算器

數量

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2573 USD

交易 ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2573
$1.2573$1.2573
-0.06%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,165.08
$115,165.08$115,165.08

+1.29%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.94
$4,162.94$4,162.94

+2.15%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05000
$0.05000$0.05000

+58.17%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.08
$200.08$200.08

+0.26%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.6100
$5.6100$5.6100

-10.10%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,162.94
$4,162.94$4,162.94

+2.15%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,165.08
$115,165.08$115,165.08

+1.29%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.08
$200.08$200.08

+0.26%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6323
$2.6323$2.6323

-0.31%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20317
$0.20317$0.20317

+0.05%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02715
$0.02715$0.02715

+171.50%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2293
$0.2293$0.2293

+358.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2293
$0.2293$0.2293

+358.60%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.03914
$0.03914$0.03914

+95.70%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003613
$0.0003613$0.0003613

+81.28%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000260
$0.0000000000000000260$0.0000000000000000260

+73.33%