1 YURU 兌換為 USD 的實時價格：

$0.8267
+1.36%1D
USD
YURU COIN (YURU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:21:33 (UTC+8)

YURU COIN（YURU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.8
24H最低價
$ 0.8368
24H最高價

$ 0.8
$ 0.8368
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
-0.99%

+1.36%

+7.62%

+7.62%

YURU COIN（YURU）目前實時價格為 $ 0.8267。過去 24 小時內,YURU 的交易價格在 $ 0.8 至 $ 0.8368 之間波動,市場活躍度顯著。YURU 的歷史最高價為 $ 0.5789586277522937,歷史最低價為 $ 0.346206572110043

從短期表現來看，YURU 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.99%，過去 24 小時內變動為 +1.36%，過去 7 天內累計變動為 +7.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YURU COIN（YURU）市場資訊

No.3786

--
$ 37.95K
$ 8.27M
--
10,000,000
10,000,000
SOL

YURU COIN 的目前市值為 --,它過去 24 小時的交易量為 $ 37.95K。YURU 的流通量為 --,總供應量是 10000000,它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.27M

YURU COIN（YURU）價格歷史 USD

跟蹤 YURU COIN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.011092+1.36%
30天$ +0.0337+4.24%
60天$ -0.3375-28.99%
90天$ -0.1733-17.33%
YURU COIN 今日價格變化

今天，YURU 記錄了 $ +0.011092 (+1.36%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

YURU COIN 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0337 (+4.24%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

YURU COIN 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，YURU 的變化為 $ -0.3375 (-28.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

YURU COIN 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1733 (-17.33%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 YURU COIN（YURU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 YURU COIN 價格歷史頁面

什麼是YURU COIN (YURU)

YURU COIN 是日本廣受喜愛的「吉祥物大賽（Yuru-Chara Grand Prix）」的官方代幣，該賽事自 2011 年以來已累積超過 7.38 億次頁面瀏覽與 1.7 億次投票數。此代幣可用於粉絲投票、活動推廣與 NFT 互動，並採用通縮機制，透過參與過程銷毀代幣。

YURU COIN在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 YURU COIN 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 YURU 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 YURU COIN 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 YURU COIN 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

YURU COIN 價格預測 (USD)

YURU COIN（YURU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 YURU COIN（YURU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 YURU COIN 的長期和短期價格預測。

現在就查看 YURU COIN 價格預測

YURU COIN（YURU）代幣經濟

了解 YURU COIN（YURU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YURU 代幣的完整經濟學

如何購買YURU COIN (YURU)

正在尋找如何購買 YURU COIN？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買YURU COIN。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

YURU 兌換為當地貨幣

1 YURU COIN（YURU）至 VND
21,754.6105
1 YURU COIN（YURU）至 AUD
A$1.256584
1 YURU COIN（YURU）至 GBP
0.611758
1 YURU COIN（YURU）至 EUR
0.702695
1 YURU COIN（YURU）至 USD
$0.8267
1 YURU COIN（YURU）至 MYR
RM3.47214
1 YURU COIN（YURU）至 TRY
34.655264
1 YURU COIN（YURU）至 JPY
¥125.6584
1 YURU COIN（YURU）至 ARS
ARS$1,233.874551
1 YURU COIN（YURU）至 RUB
65.515975
1 YURU COIN（YURU）至 INR
72.956275
1 YURU COIN（YURU）至 IDR
Rp13,778.327822
1 YURU COIN（YURU）至 PHP
48.676096
1 YURU COIN（YURU）至 EGP
￡E.39.218648
1 YURU COIN（YURU）至 BRL
R$4.431112
1 YURU COIN（YURU）至 CAD
C$1.149113
1 YURU COIN（YURU）至 BDT
101.10541
1 YURU COIN（YURU）至 NGN
1,205.097124
1 YURU COIN（YURU）至 COP
$3,191.8887
1 YURU COIN（YURU）至 ZAR
R.14.202706
1 YURU COIN（YURU）至 UAH
34.795803
1 YURU COIN（YURU）至 TZS
T.Sh.2,041.229771
1 YURU COIN（YURU）至 VES
Bs175.2604
1 YURU COIN（YURU）至 CLP
$776.2713
1 YURU COIN（YURU）至 PKR
Rs234.12144
1 YURU COIN（YURU）至 KZT
444.458721
1 YURU COIN（YURU）至 THB
฿27.008289
1 YURU COIN（YURU）至 TWD
NT$25.354889
1 YURU COIN（YURU）至 AED
د.إ3.033989
1 YURU COIN（YURU）至 CHF
Fr0.653093
1 YURU COIN（YURU）至 HKD
HK$6.415192
1 YURU COIN（YURU）至 AMD
֏317.469334
1 YURU COIN（YURU）至 MAD
.د.م7.622174
1 YURU COIN（YURU）至 MXN
$15.203013
1 YURU COIN（YURU）至 SAR
ريال3.100125
1 YURU COIN（YURU）至 ETB
Br126.361095
1 YURU COIN（YURU）至 KES
KSh106.793106
1 YURU COIN（YURU）至 JOD
د.أ0.5861303
1 YURU COIN（YURU）至 PLN
3.000921
1 YURU COIN（YURU）至 RON
лв3.604412
1 YURU COIN（YURU）至 SEK
kr7.746179
1 YURU COIN（YURU）至 BGN
лв1.380589
1 YURU COIN（YURU）至 HUF
Ft276.390611
1 YURU COIN（YURU）至 CZK
17.269763
1 YURU COIN（YURU）至 KWD
د.ك0.2529702
1 YURU COIN（YURU）至 ILS
2.686775
1 YURU COIN（YURU）至 BOB
Bs5.720764
1 YURU COIN（YURU）至 AZN
1.40539
1 YURU COIN（YURU）至 TJS
SM7.646975
1 YURU COIN（YURU）至 GEL
2.240357
1 YURU COIN（YURU）至 AOA
Kz753.594919
1 YURU COIN（YURU）至 BHD
.د.ب0.3108392
1 YURU COIN（YURU）至 BMD
$0.8267
1 YURU COIN（YURU）至 DKK
kr5.299147
1 YURU COIN（YURU）至 HNL
L21.750477
1 YURU COIN（YURU）至 MUR
37.598316
1 YURU COIN（YURU）至 NAD
$14.227507
1 YURU COIN（YURU）至 NOK
kr8.258733
1 YURU COIN（YURU）至 NZD
$1.430191
1 YURU COIN（YURU）至 PAB
B/.0.8267
1 YURU COIN（YURU）至 PGK
K3.480407
1 YURU COIN（YURU）至 QAR
ر.ق3.017455
1 YURU COIN（YURU）至 RSD
дин.83.265224
1 YURU COIN（YURU）至 UZS
soʻm9,960.238673
1 YURU COIN（YURU）至 ALL
L68.748372
1 YURU COIN（YURU）至 ANG
ƒ1.479793
1 YURU COIN（YURU）至 AWG
ƒ1.479793
1 YURU COIN（YURU）至 BBD
$1.6534
1 YURU COIN（YURU）至 BAM
KM1.380589
1 YURU COIN（YURU）至 BIF
Fr2,431.3247
1 YURU COIN（YURU）至 BND
$1.066443
1 YURU COIN（YURU）至 BSD
$0.8267
1 YURU COIN（YURU）至 JMD
$132.478675
1 YURU COIN（YURU）至 KHR
3,320.076802
1 YURU COIN（YURU）至 KMF
Fr350.5208
1 YURU COIN（YURU）至 LAK
17,971.738771
1 YURU COIN（YURU）至 LKR
රු251.424271
1 YURU COIN（YURU）至 MDL
L14.004298
1 YURU COIN（YURU）至 MGA
Ar3,723.87015
1 YURU COIN（YURU）至 MOP
P6.6136
1 YURU COIN（YURU）至 MVR
12.64851
1 YURU COIN（YURU）至 MWK
MK1,432.75377
1 YURU COIN（YURU）至 MZN
MT52.82613
1 YURU COIN（YURU）至 NPR
रु116.64737
1 YURU COIN（YURU）至 PYG
5,862.9564
1 YURU COIN（YURU）至 RWF
Fr1,201.1951
1 YURU COIN（YURU）至 SBD
$6.812008
1 YURU COIN（YURU）至 SCR
12.326097
1 YURU COIN（YURU）至 SRD
$32.844791
1 YURU COIN（YURU）至 SVC
$7.233625
1 YURU COIN（YURU）至 SZL
L14.227507
1 YURU COIN（YURU）至 TMT
m2.901717
1 YURU COIN（YURU）至 TND
د.ت2.430498
1 YURU COIN（YURU）至 TTD
$5.605026
1 YURU COIN（YURU）至 UGX
Sh2,870.3024
1 YURU COIN（YURU）至 XAF
Fr465.4321
1 YURU COIN（YURU）至 XCD
$2.23209
1 YURU COIN（YURU）至 XOF
Fr465.4321
1 YURU COIN（YURU）至 XPF
Fr84.3234
1 YURU COIN（YURU）至 BWP
P11.028178
1 YURU COIN（YURU）至 BZD
$1.661667
1 YURU COIN（YURU）至 CVE
$78.271956
1 YURU COIN（YURU）至 DJF
Fr147.1526
1 YURU COIN（YURU）至 DOP
$52.925334
1 YURU COIN（YURU）至 DZD
د.ج107.454466
1 YURU COIN（YURU）至 FJD
$1.893143
1 YURU COIN（YURU）至 GNF
Fr7,188.1565
1 YURU COIN（YURU）至 GTQ
Q6.332522
1 YURU COIN（YURU）至 GYD
$172.94564
1 YURU COIN（YURU）至 ISK
kr100.8574

YURU COIN資源

要更深入地瞭解 YURU COIN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方YURU COIN網站
區塊查詢

人們還問：關於YURU COIN的其他問題

YURU COIN（YURU）今日價格是多少？
YURU 實時價格為 0.8267 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 YURU 兌 USD 的價格是多少？
目前 YURU 兌 USD 的價格為 $ 0.8267。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
YURU COIN 的市值是多少？
YURU 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
YURU 的流通供應量是多少？
YURU 的流通供應量為 -- USD
YURU 的歷史最高價（ATH）是多少？
YURU 的歷史最高價是 0.5789586277522937 USD
YURU 的歷史最低價（ATL）是多少？
YURU 的歷史最低價是 0.346206572110043 USD
YURU 的交易量是多少？
YURU 的 24 小時實時交易量為 $ 37.95K USD
YURU 今年會漲嗎？
YURU 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 YURU 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:21:33 (UTC+8)

