Yamaswap 目前實時價格為 0.000055 USD。跟蹤 YAMA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 YAMA 價格趨勢。Yamaswap 目前實時價格為 0.000055 USD。跟蹤 YAMA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 YAMA 價格趨勢。

Yamaswap 圖標

Yamaswap實時價格 (YAMA)

1 YAMA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000055
-65.21%1D
USD
Yamaswap (YAMA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:25 (UTC+8)

Yamaswap（YAMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000255
24H最低價
$ 0.000186
24H最高價

$ 0.0000255
$ 0.000186
--
--
+1.85%

-65.21%

-37.50%

-37.50%

Yamaswap（YAMA）目前實時價格為 $ 0.000055。過去 24 小時內，YAMA 的交易價格在 $ 0.0000255$ 0.000186 之間波動，市場活躍度顯著。YAMA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，YAMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.85%，過去 24 小時內變動為 -65.21%，過去 7 天內累計變動為 -37.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yamaswap（YAMA）市場資訊

--
$ 140.39K
$ 55.00K
--
1,000,000,000
BSC

Yamaswap 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 140.39K。YAMA 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.00K

Yamaswap（YAMA）價格歷史 USD

跟蹤 Yamaswap 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000103091-65.21%
30天$ -0.000485-89.82%
60天$ -0.019945-99.73%
90天$ -0.019945-99.73%
Yamaswap 今日價格變化

今天，YAMA 記錄了 $ -0.000103091 (-65.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Yamaswap 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000485 (-89.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Yamaswap 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，YAMA 的變化為 $ -0.019945 (-99.73%)，從而更廣泛地了解其表現。

Yamaswap 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.019945 (-99.73%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Yamaswap（YAMA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Yamaswap 價格歷史頁面

什麼是Yamaswap (YAMA)

去中心化 ETF 與 AI 驅動的代幣交易樞紐。

Yamaswap在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Yamaswap 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 YAMA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Yamaswap 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Yamaswap 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Yamaswap 價格預測 (USD)

Yamaswap（YAMA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Yamaswap（YAMA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Yamaswap 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Yamaswap 價格預測

Yamaswap（YAMA）代幣經濟

了解 Yamaswap（YAMA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YAMA 代幣的完整經濟學

如何購買Yamaswap (YAMA)

正在尋找如何購買 Yamaswap？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Yamaswap。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

YAMA 兌換為當地貨幣

1 Yamaswap（YAMA）至 VND
1.447325
1 Yamaswap（YAMA）至 AUD
A$0.0000836
1 Yamaswap（YAMA）至 GBP
0.0000407
1 Yamaswap（YAMA）至 EUR
0.00004675
1 Yamaswap（YAMA）至 USD
$0.000055
1 Yamaswap（YAMA）至 MYR
RM0.000231
1 Yamaswap（YAMA）至 TRY
0.00230505
1 Yamaswap（YAMA）至 JPY
¥0.00836
1 Yamaswap（YAMA）至 ARS
ARS$0.08208915
1 Yamaswap（YAMA）至 RUB
0.00435875
1 Yamaswap（YAMA）至 INR
0.00485265
1 Yamaswap（YAMA）至 IDR
Rp0.9166663
1 Yamaswap（YAMA）至 PHP
0.00323675
1 Yamaswap（YAMA）至 EGP
￡E.0.002607
1 Yamaswap（YAMA）至 BRL
R$0.00029535
1 Yamaswap（YAMA）至 CAD
C$0.00007645
1 Yamaswap（YAMA）至 BDT
0.0067265
1 Yamaswap（YAMA）至 NGN
0.08029175
1 Yamaswap（YAMA）至 COP
$0.212355
1 Yamaswap（YAMA）至 ZAR
R.0.0009471
1 Yamaswap（YAMA）至 UAH
0.00231495
1 Yamaswap（YAMA）至 TZS
T.Sh.0.13580215
1 Yamaswap（YAMA）至 VES
Bs0.01166
1 Yamaswap（YAMA）至 CLP
$0.0517
1 Yamaswap（YAMA）至 PKR
Rs0.015576
1 Yamaswap（YAMA）至 KZT
0.02956965
1 Yamaswap（YAMA）至 THB
฿0.0017963
1 Yamaswap（YAMA）至 TWD
NT$0.00168685
1 Yamaswap（YAMA）至 AED
د.إ0.00020185
1 Yamaswap（YAMA）至 CHF
Fr0.00004345
1 Yamaswap（YAMA）至 HKD
HK$0.0004268
1 Yamaswap（YAMA）至 AMD
֏0.0211211
1 Yamaswap（YAMA）至 MAD
.د.م0.0005071
1 Yamaswap（YAMA）至 MXN
$0.00101255
1 Yamaswap（YAMA）至 SAR
ريال0.00020625
1 Yamaswap（YAMA）至 ETB
Br0.00840675
1 Yamaswap（YAMA）至 KES
KSh0.00710655
1 Yamaswap（YAMA）至 JOD
د.أ0.000038995
1 Yamaswap（YAMA）至 PLN
0.00019965
1 Yamaswap（YAMA）至 RON
лв0.0002398
1 Yamaswap（YAMA）至 SEK
kr0.00051535
1 Yamaswap（YAMA）至 BGN
лв0.0000924
1 Yamaswap（YAMA）至 HUF
Ft0.0183942
1 Yamaswap（YAMA）至 CZK
0.0011484
1 Yamaswap（YAMA）至 KWD
د.ك0.00001683
1 Yamaswap（YAMA）至 ILS
0.00017875
1 Yamaswap（YAMA）至 BOB
Bs0.0003806
1 Yamaswap（YAMA）至 AZN
0.0000935
1 Yamaswap（YAMA）至 TJS
SM0.00050875
1 Yamaswap（YAMA）至 GEL
0.00014905
1 Yamaswap（YAMA）至 AOA
Kz0.05013635
1 Yamaswap（YAMA）至 BHD
.د.ب0.000020735
1 Yamaswap（YAMA）至 BMD
$0.000055
1 Yamaswap（YAMA）至 DKK
kr0.00035255
1 Yamaswap（YAMA）至 HNL
L0.00144705
1 Yamaswap（YAMA）至 MUR
0.0025014
1 Yamaswap（YAMA）至 NAD
$0.00094655
1 Yamaswap（YAMA）至 NOK
kr0.00054945
1 Yamaswap（YAMA）至 NZD
$0.00009515
1 Yamaswap（YAMA）至 PAB
B/.0.000055
1 Yamaswap（YAMA）至 PGK
K0.00023155
1 Yamaswap（YAMA）至 QAR
ر.ق0.00020075
1 Yamaswap（YAMA）至 RSD
дин.0.00553795
1 Yamaswap（YAMA）至 UZS
soʻm0.66265045
1 Yamaswap（YAMA）至 ALL
L0.0045738
1 Yamaswap（YAMA）至 ANG
ƒ0.00009845
1 Yamaswap（YAMA）至 AWG
ƒ0.00009845
1 Yamaswap（YAMA）至 BBD
$0.00011
1 Yamaswap（YAMA）至 BAM
KM0.00009185
1 Yamaswap（YAMA）至 BIF
Fr0.161755
1 Yamaswap（YAMA）至 BND
$0.00007095
1 Yamaswap（YAMA）至 BSD
$0.000055
1 Yamaswap（YAMA）至 JMD
$0.00881375
1 Yamaswap（YAMA）至 KHR
0.2208833
1 Yamaswap（YAMA）至 KMF
Fr0.02332
1 Yamaswap（YAMA）至 LAK
1.19565215
1 Yamaswap（YAMA）至 LKR
රු0.01672715
1 Yamaswap（YAMA）至 MDL
L0.0009372
1 Yamaswap（YAMA）至 MGA
Ar0.2477475
1 Yamaswap（YAMA）至 MOP
P0.00044
1 Yamaswap（YAMA）至 MVR
0.0008415
1 Yamaswap（YAMA）至 MWK
MK0.0953205
1 Yamaswap（YAMA）至 MZN
MT0.0035145
1 Yamaswap（YAMA）至 NPR
रु0.0077605
1 Yamaswap（YAMA）至 PYG
0.39006
1 Yamaswap（YAMA）至 RWF
Fr0.079915
1 Yamaswap（YAMA）至 SBD
$0.0004532
1 Yamaswap（YAMA）至 SCR
0.00082005
1 Yamaswap（YAMA）至 SRD
$0.00218515
1 Yamaswap（YAMA）至 SVC
$0.00048125
1 Yamaswap（YAMA）至 SZL
L0.00094655
1 Yamaswap（YAMA）至 TMT
m0.00019305
1 Yamaswap（YAMA）至 TND
د.ت0.0001617
1 Yamaswap（YAMA）至 TTD
$0.0003729
1 Yamaswap（YAMA）至 UGX
Sh0.19096
1 Yamaswap（YAMA）至 XAF
Fr0.030965
1 Yamaswap（YAMA）至 XCD
$0.0001485
1 Yamaswap（YAMA）至 XOF
Fr0.030965
1 Yamaswap（YAMA）至 XPF
Fr0.00561
1 Yamaswap（YAMA）至 BWP
P0.0007337
1 Yamaswap（YAMA）至 BZD
$0.00011055
1 Yamaswap（YAMA）至 CVE
$0.0052074
1 Yamaswap（YAMA）至 DJF
Fr0.00979
1 Yamaswap（YAMA）至 DOP
$0.0035211
1 Yamaswap（YAMA）至 DZD
د.ج0.0071489
1 Yamaswap（YAMA）至 FJD
$0.00012595
1 Yamaswap（YAMA）至 GNF
Fr0.478225
1 Yamaswap（YAMA）至 GTQ
Q0.0004213
1 Yamaswap（YAMA）至 GYD
$0.011506
1 Yamaswap（YAMA）至 ISK
kr0.00671

Yamaswap資源

要更深入地瞭解 Yamaswap，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Yamaswap網站
區塊查詢

人們還問：關於Yamaswap的其他問題

Yamaswap（YAMA）今日價格是多少？
YAMA 實時價格為 0.000055 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 YAMA 兌 USD 的價格是多少？
目前 YAMA 兌 USD 的價格為 $ 0.000055。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Yamaswap 的市值是多少？
YAMA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
YAMA 的流通供應量是多少？
YAMA 的流通供應量為 -- USD
YAMA 的歷史最高價（ATH）是多少？
YAMA 的歷史最高價是 -- USD
YAMA 的歷史最低價（ATL）是多少？
YAMA 的歷史最低價是 -- USD
YAMA 的交易量是多少？
YAMA 的 24 小時實時交易量為 $ 140.39K USD
YAMA 今年會漲嗎？
YAMA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 YAMA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:25 (UTC+8)

Yamaswap（YAMA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

YAMA 兌 USD 計算器

數量

YAMA
YAMA
USD
USD

1 YAMA = 0.000055 USD

交易 YAMA

YAMA/USDT
$0.000055
-64.02%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

