Yala 是一個基於比特幣的資產協議，旨在透過使用 $YU（一種與美元掛鉤的比特幣抵押穩定幣）來增強比特幣在多個生態系統中的流動性。透過允許用戶存入 BTC 並在原生平台上鑄造 $YU，Yala 促進了比特幣融入更廣泛的去中心化金融 (DeFi) 領域，在確保資本效率的同時，帶來各種收益創造機會。