Plasma (XPL) 今日技術分析 Plasma 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 XPL 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Plasma 分析的信息。 註 冊

Plasma (XPL) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.07572 -- -0.37% -18.15% -12.73%

Plasma 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Plasma 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 14 中立 9 買入 3 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 11 中立 3 買入 0 技術指標 : 中立 賣出 3 中立 6 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.07562 0.07561 R2 0.07561 0.07561 R1 0.07561 0.07561 PP 0.0756 0.0756 S1 0.0756 0.0756 S2 0.07559 0.0756 S3 0.07559 0.07559

Plasma 市場信號 目前淨掛單量 -2.46M $52.75 M $55.21 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.07M 3 日主動買入 $2.99 M 3 日主動賣出 $2.92 M 7 日主動買賣差額 -0.09M 7 日主動買入 $14.44 M 7 日主動賣出 $14.52 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Plasma資金流向 淨流入 XPLUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.65 M 0.08 2026-08-14 -$0.05 M 0.08 2026-08-13 -$0.21 M 0.07 2026-08-12 -$0.60 M 0.08 2026-08-11 -$0.31 M 0.08 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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