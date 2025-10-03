XOCIETY 目前實時價格為 0.003055 USD。跟蹤 XO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XO 價格趨勢。XOCIETY 目前實時價格為 0.003055 USD。跟蹤 XO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XO 價格趨勢。

XOCIETY 圖標

XOCIETY實時價格 (XO)

1 XO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.003055
$0.003055$0.003055
-0.52%1D
USD
XOCIETY (XO) 實時價格圖表
XOCIETY（XO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
24H最低價
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24H最高價

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

-0.10%

-0.52%

+5.78%

+5.78%

XOCIETY（XO）目前實時價格為 $ 0.003055。過去 24 小時內，XO 的交易價格在 $ 0.002992$ 0.003217 之間波動，市場活躍度顯著。XO 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，XO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.10%，過去 24 小時內變動為 -0.52%，過去 7 天內累計變動為 +5.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XOCIETY（XO）市場資訊

--
----

$ 82.04K
$ 82.04K$ 82.04K

$ 15.28M
$ 15.28M$ 15.28M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

XOCIETY 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 82.04K。XO 的流通量為 --，總供應量是 5000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.28M

XOCIETY（XO）價格歷史 USD

跟蹤 XOCIETY 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00001597-0.52%
30天$ -0.003248-51.54%
60天$ -0.003796-55.41%
90天$ -0.004268-58.29%
XOCIETY 今日價格變化

今天，XO 記錄了 $ -0.00001597 (-0.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

XOCIETY 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.003248 (-51.54%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

XOCIETY 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XO 的變化為 $ -0.003796 (-55.41%)，從而更廣泛地了解其表現。

XOCIETY 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.004268 (-58.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 XOCIETY（XO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 XOCIETY 價格歷史頁面

什麼是XOCIETY (XO)

XOCIETY 是一款融合了角色扮演元素的熱門射擊遊戲，背景設定在充滿深度賽博龐克風格的世界中，由 HASHED、Neoclassic、Spartan、KRAFTON 和 Sui 等投資者投資。值得一提的是，作為 Sui 的旗艦遊戲項目，Xociety 是 Sui Play 設備上首款預裝的遊戲。

XOCIETY在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 XOCIETY 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 XO 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 XOCIETY 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 XOCIETY 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

XOCIETY 價格預測 (USD)

XOCIETY（XO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 XOCIETY（XO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 XOCIETY 的長期和短期價格預測。

現在就查看 XOCIETY 價格預測

XOCIETY（XO）代幣經濟

了解 XOCIETY（XO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XO 代幣的完整經濟學

如何購買XOCIETY (XO)

正在尋找如何購買 XOCIETY？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買XOCIETY。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

XO 兌換為當地貨幣

1 XOCIETY（XO）至 VND
80.392325
1 XOCIETY（XO）至 AUD
A$0.00461305
1 XOCIETY（XO）至 GBP
0.0022607
1 XOCIETY（XO）至 EUR
0.00259675
1 XOCIETY（XO）至 USD
$0.003055
1 XOCIETY（XO）至 MYR
RM0.012831
1 XOCIETY（XO）至 TRY
0.12724075
1 XOCIETY（XO）至 JPY
¥0.449085
1 XOCIETY（XO）至 ARS
ARS$4.3518475
1 XOCIETY（XO）至 RUB
0.25115155
1 XOCIETY（XO）至 INR
0.27107015
1 XOCIETY（XO）至 IDR
Rp50.9166463
1 XOCIETY（XO）至 KRW
4.30281475
1 XOCIETY（XO）至 PHP
0.1768845
1 XOCIETY（XO）至 EGP
￡E.0.14581515
1 XOCIETY（XO）至 BRL
R$0.01628315
1 XOCIETY（XO）至 CAD
C$0.00424645
1 XOCIETY（XO）至 BDT
0.37164075
1 XOCIETY（XO）至 NGN
4.4728866
1 XOCIETY（XO）至 COP
$11.88715775
1 XOCIETY（XO）至 ZAR
R.0.0526071
1 XOCIETY（XO）至 UAH
0.1259882
1 XOCIETY（XO）至 TZS
T.Sh.7.506135
1 XOCIETY（XO）至 VES
Bs0.55601
1 XOCIETY（XO）至 CLP
$2.948075
1 XOCIETY（XO）至 PKR
Rs0.85934095
1 XOCIETY（XO）至 KZT
1.6721237
1 XOCIETY（XO）至 THB
฿0.0987987
1 XOCIETY（XO）至 TWD
NT$0.09284145
1 XOCIETY（XO）至 AED
د.إ0.01121185
1 XOCIETY（XO）至 CHF
Fr0.00241345
1 XOCIETY（XO）至 HKD
HK$0.0237679
1 XOCIETY（XO）至 AMD
֏1.1704927
1 XOCIETY（XO）至 MAD
.د.م0.02776995
1 XOCIETY（XO）至 MXN
$0.05618145
1 XOCIETY（XO）至 SAR
ريال0.0114257
1 XOCIETY（XO）至 ETB
Br0.44324995
1 XOCIETY（XO）至 KES
KSh0.3945227
1 XOCIETY（XO）至 JOD
د.أ0.002165995
1 XOCIETY（XO）至 PLN
0.0110591
1 XOCIETY（XO）至 RON
лв0.01322815
1 XOCIETY（XO）至 SEK
kr0.02862535
1 XOCIETY（XO）至 BGN
лв0.0050713
1 XOCIETY（XO）至 HUF
Ft1.0102274
1 XOCIETY（XO）至 CZK
0.0631163
1 XOCIETY（XO）至 KWD
د.ك0.000931775
1 XOCIETY（XO）至 ILS
0.0100815
1 XOCIETY（XO）至 BOB
Bs0.0210795
1 XOCIETY（XO）至 AZN
0.0051935
1 XOCIETY（XO）至 TJS
SM0.02844205
1 XOCIETY（XO）至 GEL
0.0083096
1 XOCIETY（XO）至 AOA
Kz2.80018245
1 XOCIETY（XO）至 BHD
.د.ب0.00114868
1 XOCIETY（XO）至 BMD
$0.003055
1 XOCIETY（XO）至 DKK
kr0.0194298
1 XOCIETY（XO）至 HNL
L0.07988825
1 XOCIETY（XO）至 MUR
0.13842205
1 XOCIETY（XO）至 NAD
$0.05263765
1 XOCIETY（XO）至 NOK
kr0.03039725
1 XOCIETY（XO）至 NZD
$0.00522405
1 XOCIETY（XO）至 PAB
B/.0.003055
1 XOCIETY（XO）至 PGK
K0.01298375
1 XOCIETY（XO）至 QAR
ر.ق0.0111202
1 XOCIETY（XO）至 RSD
дин.0.30479735
1 XOCIETY（XO）至 UZS
soʻm36.80722045
1 XOCIETY（XO）至 ALL
L0.25170145
1 XOCIETY（XO）至 ANG
ƒ0.00546845
1 XOCIETY（XO）至 AWG
ƒ0.005499
1 XOCIETY（XO）至 BBD
$0.00611
1 XOCIETY（XO）至 BAM
KM0.0050713
1 XOCIETY（XO）至 BIF
Fr8.984755
1 XOCIETY（XO）至 BND
$0.0039104
1 XOCIETY（XO）至 BSD
$0.003055
1 XOCIETY（XO）至 JMD
$0.4905108
1 XOCIETY（XO）至 KHR
12.2690633
1 XOCIETY（XO）至 KMF
Fr1.280045
1 XOCIETY（XO）至 LAK
66.41304215
1 XOCIETY（XO）至 LKR
Rs0.9237709
1 XOCIETY（XO）至 MDL
L0.0511407
1 XOCIETY（XO）至 MGA
Ar13.6383754
1 XOCIETY（XO）至 MOP
P0.02447055
1 XOCIETY（XO）至 MVR
0.0467415
1 XOCIETY（XO）至 MWK
MK5.30381605
1 XOCIETY（XO）至 MZN
MT0.1952145
1 XOCIETY（XO）至 NPR
Rs0.434421
1 XOCIETY（XO）至 PYG
21.51331
1 XOCIETY（XO）至 RWF
Fr4.420585
1 XOCIETY（XO）至 SBD
$0.0251732
1 XOCIETY（XO）至 SCR
0.0446641
1 XOCIETY（XO）至 SRD
$0.1163955
1 XOCIETY（XO）至 SVC
$0.0267007
1 XOCIETY（XO）至 SZL
L0.0526071
1 XOCIETY（XO）至 TMT
m0.0106925
1 XOCIETY（XO）至 TND
د.ت0.00889616
1 XOCIETY（XO）至 TTD
$0.02068235
1 XOCIETY（XO）至 UGX
Sh10.5703
1 XOCIETY（XO）至 XAF
Fr1.70469
1 XOCIETY（XO）至 XCD
$0.0082485
1 XOCIETY（XO）至 XOF
Fr1.70469
1 XOCIETY（XO）至 XPF
Fr0.308555
1 XOCIETY（XO）至 BWP
P0.0405704
1 XOCIETY（XO）至 BZD
$0.00614055
1 XOCIETY（XO）至 CVE
$0.28689505
1 XOCIETY（XO）至 DJF
Fr0.54379
1 XOCIETY（XO）至 DOP
$0.191243
1 XOCIETY（XO）至 DZD
د.ج0.3955614
1 XOCIETY（XO）至 FJD
$0.00687375
1 XOCIETY（XO）至 GNF
Fr26.563225
1 XOCIETY（XO）至 GTQ
Q0.0234013
1 XOCIETY（XO）至 GYD
$0.63883105
1 XOCIETY（XO）至 ISK
kr0.3666

XOCIETY資源

要更深入地瞭解 XOCIETY，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方XOCIETY網站
區塊查詢

人們還問：關於XOCIETY的其他問題

XOCIETY（XO）今日價格是多少？
XO 實時價格為 0.003055 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 XO 兌 USD 的價格是多少？
目前 XO 兌 USD 的價格為 $ 0.003055。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
XOCIETY 的市值是多少？
XO 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
XO 的流通供應量是多少？
XO 的流通供應量為 -- USD
XO 的歷史最高價（ATH）是多少？
XO 的歷史最高價是 -- USD
XO 的歷史最低價（ATL）是多少？
XO 的歷史最低價是 -- USD
XO 的交易量是多少？
XO 的 24 小時實時交易量為 $ 82.04K USD
XO 今年會漲嗎？
XO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 XO 價格預測 獲取更深入的分析。
XOCIETY（XO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-04 13:39:16鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
10-04 11:26:38行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
10-03 10:20:00行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
10-03 05:17:00行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
10-01 14:11:00行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
09-30 18:14:00行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

