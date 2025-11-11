Codatta 是一個去中心化資料基礎設施平台，旨在將原始數據轉化為代幣化資產，讓 AI 開發者能夠存取並運用高品質的資料集。在 XnY Network 的驅動下，Codatta 促進數據資產化，使資料貢獻者能根據其資料資產的使用情況獲得權利金收入。