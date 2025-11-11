XYO 最初是一家專注於地點證明 (PoS) 的資料公司，為連網裝置提供位置確定性。隨著時間的推移，XYO 逐漸發展成為一家成熟的數據公司，收集和驗證現實世界和虛擬數據，並將其連接到 Web2 和 Web3 應用。 XYO 透過推出 XYO Layer One 區塊鏈擴展了其生態系統，該區塊鏈專為支援 DePIN、RWA、AI 以及類似數據驅動行業的密集數據需求而構建。 XYO Layer One 區塊鏈為 AI 和 DePIN 等數據密集型行業提供專用解決方案，其獨特的架構支援透過統一的共享帳本同時運行多個區塊鏈。它能夠無縫處理數據，同時保持精確性和可擴展性，確保滿足各種應用的需求。