Anoma 是一個去中心化的作業系統，為所有 Web3 提供統一的應用層。借助 Anoma，開發者可以編寫一個跨任何鏈運行的應用程式。 Anoma 將開發者從複雜的基礎設施中解放出來，讓他們專注於真正重要的事情：建立人們喜愛的應用程式和體驗。它引入了下一代以意圖為中心的架構，並針對應用程式開發和用戶體驗進行了優化，為 Web3 提供支持，使其能夠構建一個豐富的應用程式生態系統，最終能夠與 Web2 的功能和體驗相媲美。