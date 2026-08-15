Anoma (XAN) 今日技術分析 Anoma 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 XAN 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Anoma 分析的信息。 註 冊

Anoma (XAN) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.010898 -- -23.23% -7.85% +14.94%

Anoma 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Anoma 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 4 中立 6 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 6 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.010914 0.010912 R2 0.010912 0.01091 R1 0.01091 0.010909 PP 0.010908 0.010908 S1 0.010906 0.010906 S2 0.010904 0.010905 S3 0.010902 0.010904

Anoma 市場信號 目前淨掛單量 -0.17M $1.80 M $1.97 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.03M 3 日主動買入 $0.27 M 3 日主動賣出 $0.31 M 7 日主動買賣差額 -0.05M 7 日主動買入 $6.82 M 7 日主動賣出 $6.87 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Anoma資金流向 淨流入 XANUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.07 M 0.01 2026-08-13 -$0.10 M 0.01 2026-08-12 -$0.11 M 0.01 2026-08-11 -$0.22 M 0.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Anoma (XAN) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Anoma 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 XAN / USDT $0.010898 $0.010898 $0.010898 +0.30% 10.84M (USDT) 去交易