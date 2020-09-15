WING（WING）代幣經濟學 深入了解 WING（WING），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。 匯率 USD

WING（WING）資訊 Wing 是基於本體區塊鏈首個融合信用要素的 DeFi 跨鏈平臺 。基於本體去中心化身份與去中心化評分體系，Wing 構建的 DeFi 平臺，支持不同 DeFi 產品的跨鏈協同交互。Wing 引入的風控保障機制，將結合平臺自身的去中心化治理模式，形成“借”、“貸”和“保”三方良性博弈，並創新性地提供信用評估模組作為平臺上信貸類產品的有力支撐。據瞭解，Wing 將發行其數字資產通證 WING，無募集資、無預挖，其社區 Wing DAO 將採用開放治理的模式。下一步 Wing 將聚焦於抵押品的種類擴展、在產品中融入信用要素和擴展去中心化金融服務自主組織三大方向。 WING Token (WING) 是 WING DAO 的治理憑證，具備一系列的治理權益。WING Token 的權益完全歸屬 WING DAO，不會有任何形式的對特定個人或團隊的預先分配，也不會用來進行任何融資。團隊希望通過 WING 推動 Wing 專案平臺上更多優質 DeFi 專案湧現，讓去中心化金融普惠每一個人。 幣種官網： https://wing.finance/ 幣種白皮書： https://docs.wing.finance/ 區塊查詢： https://explorer.ont.io/ 現在就購買 WING！

WING（WING）代幣經濟學和價格數據分析 快速了解 WING（WING）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。 市值： $ 828.64K $ 828.64K $ 828.64K 總供應量： $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M 流通量： $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M FDV (完全稀釋估值)： $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M 最高價： $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 最低價： $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 目前價格： $ 0.1617 $ 0.1617 $ 0.1617 了解更多 WING（WING）價格

WING（WING）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景 了解 WING（WING）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。 關鍵代幣經濟指標及其計算方式： 總供應量（Total Supply）： 已創建或將要創建的 WING 代幣的最大數量。 流通供應量（Circulating Supply）： 目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。 最大供應量（Max Supply）： WING 代幣可能存在的總數量上限。 完全稀釋估值（FDV）： 目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。 通脹率（Inflation Rate）： 反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。 為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？ 流通供應量高 = 流動性強。 最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。 代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。 FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。 現在您已經了解了 WING 代幣經濟模型的功能，趕快查看 WING 代幣的實時價格吧！

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WING（WING）價格歷史 分析 WING 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 WING 的價格歷史！

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