WEMIX（WEMIX）資訊

WEMIX3.0主網是一個以體驗為基礎、以平台為驅動、以服務為導向的巨型生態系統。主網是一種高性能的 EVM 兼容開源協議，由 SPoA（基於權益的權威證明）共識機制提供支持。主網通過 40 個節點委員會合作夥伴 (NCP)，也稱為 40 WONDERS，基於去中心化的鏈上治理，提供盡可能高的安全性，同時仍確保高 TPS。 WEMIX3.0主網是一個以體驗為基礎、以平台為驅動、以服務為導向的巨型生態系統。 MainnOne WEMIX 代幣每創建一個後續區塊，PMR（永久鑄幣獎勵）分別分配給 NCP（40%）、質押者（10%）、生態基金（25%）和維護（25%）等一種高性能的 EVM 兼容開源協議，由 SPoA（基於股權的權威證明）共識機制提供支持。主網通過 40 個節點委員會合作夥伴 (NCP)，也稱為 40 WONDERS，基於去中心化的鏈上治理，提供盡可能高的安全性，同時仍確保高 TPS。通過多階段的民主化治理，共識將朝著完全去中心化的方向發展。