Wrapped eETH 目前實時價格為 3,216.15 USD。WEETH 市值為 9,703,128,183.2723371455 USD。追蹤 WEETH 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

Wrapped eETH實時價格 (WEETH)

1 WEETH 兌換為 USD 的實時價格：

$3,216.15
+0.19%1D
Wrapped eETH (WEETH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-01-25 03:26:57 (UTC+8)

Wrapped eETH 今日價格

Wrapped eETH (WEETH) 今日實時價格為 $ 3,216.15，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 WEETH 兌 USD 的匯率為 $ 3,216.15 每 WEETH。

Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供應量為 3.02M WEETH。過去 24 小時內，WEETH 的交易價格在 $ 3,186.17（低點）和 $ 3,265.16（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5,298.907072826084，而歷史最低價為 $ 1,500.4746650708223

短期表現方面，WEETH 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 -10.79%。過去一天，總交易量達到 $ 9.09K

Wrapped eETH（WEETH）市場資訊

No.8756

$ 9.70B
$ 9.09K
$ 9.70B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

Wrapped eETH 的目前市值為 $ 9.70B, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.09K。WEETH 的流通量為 3.02M，總供應量是 3017001.12969617，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.70B

Wrapped eETH 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 3,186.17
24H最低價
$ 3,265.16
24H最高價

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
+0.57%

+0.19%

-10.79%

-10.79%

Wrapped eETH（WEETH）價格歷史 USD

跟蹤 Wrapped eETH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +6.0991+0.19%
30天$ +21.82+0.68%
60天$ +716.15+28.64%
90天$ +716.15+28.64%
Wrapped eETH 今日價格變化

今天，WEETH 記錄了 $ +6.0991 (+0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Wrapped eETH 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +21.82 (+0.68%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Wrapped eETH 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WEETH 的變化為 $ +716.15 (+28.64%)，從而更廣泛地了解其表現。

Wrapped eETH 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +716.15 (+28.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Wrapped eETH（WEETH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Wrapped eETH 價格歷史頁面

Wrapped eETH 的人工智慧每日分析

人工智慧驅動的洞察，分析 Wrapped eETH 的最新價格走勢、交易量趨勢和市場情緒指標，提供實時更新，以識別交易機會並支持明智的決策。

哪些因素影響 Wrapped eETH 的價格？

WEETH 的價格受到幾個關鍵因素的影響：

1. 以太坊質押需求——更高的 ETH 質押活動會提升 WEETH 的實用性。
2. ETH 價格走勢——WEETH 密切跟蹤以太坊的價值。
3. 質押獎勵/收益率——更高的獎勵使 WEETH 更具吸引力。
4. DeFi 結合——更多協議接受 WEETH 將推升其需求。
5. 市場對流動質押代幣的情緒。
6. 影響質押的監管發展。
7. 其他流動質押衍生品的競爭。
8. 整體加密貨幣市場狀況及機構採納程度。

為什麼人們想知道 Wrapped eETH 今天的價格？

人們想了解 Wrapped eETH (WEETH) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢與模式。
4. DeFi 活動——WEETH 被用於去中心化金融協議中，需要精確的價格資訊。
5. 投資時機——了解當前價格有助於判斷進場或離場的時點。

Wrapped eETH 的價格預測

Wrapped eETH（WEETH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WEETH 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Wrapped eETH (WEETH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Wrapped eETH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Wrapped eETH (WEETH)

weETH是以太坊上第一個原生流動性再質押代幣。

Wrapped eETH資源

人們還問：關於Wrapped eETH的其他問題

Wrapped eETH（WEETH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
01-22 19:16:51行業動態
超過 21 億美元的加密貨幣選擇權明日到期，BTC 最大痛點位於 92,000 美元
01-22 13:05:02行業動態
美國現貨以太坊ETF昨日錄得2.87億美元淨流出，標誌著連續兩個交易日出現淨流出
01-22 12:06:30行業動態
比特幣充幣情緒加劇，過去24小時CEX淨流入7,111.20 BTC
01-20 22:09:49行業動態
現貨黃金短線飆升,突破4,740美元/盎司,創下新高
01-20 13:14:57行業動態
川普評論歐盟關稅，黃金突破歷史新高，比特幣短暫下跌
01-19 16:31:41行業動態
隱私板塊接力上漲，DUSK 單日飆升超 120%

Wrapped eETH 熱門新聞

RippleX 在關鍵升級截止日期前警告 XRP Ledger 節點運營商

RippleX 在關鍵升級截止日期前警告 XRP Ledger 節點運營商

January 25, 2026
白銀突破 101 美元，單一投資者控制全球供應量 1.5%

白銀突破 101 美元，單一投資者控制全球供應量 1.5%

January 25, 2026
Solana 守穩 127 美元附近,但分析師警告崩跌風險

Solana 守穩 127 美元附近,但分析師警告崩跌風險

January 25, 2026
探索有關 Wrapped eETH 的更多資訊

