Wrapped eETH實時價格 (WEETH)
Wrapped eETH (WEETH) 今日實時價格為 $ 3,216.15，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 WEETH 兌 USD 的匯率為 $ 3,216.15 每 WEETH。
Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供應量為 3.02M WEETH。過去 24 小時內，WEETH 的交易價格在 $ 3,186.17（低點）和 $ 3,265.16（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5,298.907072826084，而歷史最低價為 $ 1,500.4746650708223。
短期表現方面，WEETH 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 -10.79%。過去一天，總交易量達到 $ 9.09K。
No.8756
ETH
Wrapped eETH 的目前市值為 $ 9.70B, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.09K。WEETH 的流通量為 3.02M，總供應量是 3017001.12969617，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.70B。
+0.57%
+0.19%
-10.79%
-10.79%
跟蹤 Wrapped eETH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +6.0991
|+0.19%
|30天
|$ +21.82
|+0.68%
|60天
|$ +716.15
|+28.64%
|90天
|$ +716.15
|+28.64%
今天，WEETH 記錄了 $ +6.0991 (+0.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ +21.82 (+0.68%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，WEETH 的變化為 $ +716.15 (+28.64%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +716.15 (+28.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
weETH是以太坊上第一個原生流動性再質押代幣。
