Wrapped eETH 今日價格

Wrapped eETH (WEETH) 今日實時價格為 $ 3,216.15，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 WEETH 兌 USD 的匯率為 $ 3,216.15 每 WEETH。

Wrapped eETH 目前市值在 $ 9.70B 排名第 #8756，流通供應量為 3.02M WEETH。過去 24 小時內，WEETH 的交易價格在 $ 3,186.17（低點）和 $ 3,265.16（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5,298.907072826084，而歷史最低價為 $ 1,500.4746650708223。

短期表現方面，WEETH 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 -10.79%。過去一天，總交易量達到 $ 9.09K。

Wrapped eETH（WEETH）市場資訊

排名 No.8756 市值 $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B 成交量（24H） $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K 完全稀釋市值 $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B 流通量 3.02M 3.02M 3.02M 總供應量 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 所屬公鏈 ETH

Wrapped eETH 的目前市值為 $ 9.70B, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.09K。WEETH 的流通量為 3.02M，總供應量是 3017001.12969617，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.70B。