Web3 Decision 是一個由下一代人工智慧 (基於邏輯和 CL1 人類神經元) 驅動的平台，用於即時智慧合約審計、代幣審查和 KYC/KYB 分析——所有這些都具有零程式碼的簡單性。在基於邏輯的人工智慧的支援下，它將真實的人類神經元連接到節點，從而實現跨 EVM、TON 和新興的 Layer-1 生態系統的信任、合規性和安全性。