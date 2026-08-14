Whitebridge Network 今日價格

Whitebridge Network (WBAI) 今日實時價格為 NT$ 0.001686，過去 24 小時內變化了 6.17%。目前 WBAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001686 每 WBAI。

Whitebridge Network 目前市值在 NT$ 716.33K 排名第 #2079，流通供應量為 424.87M WBAI。過去 24 小時內，WBAI 的交易價格在 NT$ 0.00158（低點）和 NT$ 0.001717（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.9232777534973523268，而歷史最低價為 NT$ 0.0338032925975663916。

短期表現方面，WBAI 在過去一小時內波動了 -1.12%，過去7 天內波動了 +12.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.36K。

Whitebridge Network（WBAI）市場資訊

排名 No.2079 市值 NT$ 716.33KNT$ 716.33K NT$ 716.33K 成交量（24H） NT$ 56.36KNT$ 56.36K NT$ 56.36K 完全稀釋市值 NT$ 1.69MNT$ 1.69M NT$ 1.69M 流通量 424.87M 424.87M 424.87M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 42.48% 所屬公鏈 BSC

Whitebridge Network 的目前市值為 NT$ 716.33K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.36K。WBAI 的流通量為 424.87M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.69M。