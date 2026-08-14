Whitebridge Network (WBAI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:02:09 (UTC+8)
Whitebridge Network 今日價格
Whitebridge Network (WBAI) 今日實時價格為 NT$ 0.001686，過去 24 小時內變化了 6.17%。目前 WBAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001686 每 WBAI。
Whitebridge Network 目前市值在 NT$ 716.33K 排名第 #2079，流通供應量為 424.87M WBAI。過去 24 小時內，WBAI 的交易價格在 NT$ 0.00158（低點）和 NT$ 0.001717（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.9232777534973523268，而歷史最低價為 NT$ 0.0338032925975663916。
短期表現方面，WBAI 在過去一小時內波動了 -1.12%，過去7 天內波動了 +12.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.36K。
Whitebridge Network（WBAI）市場資訊
NT$ 716.33K
NT$ 716.33KNT$ 716.33K
NT$ 56.36K
NT$ 56.36KNT$ 56.36K
NT$ 1.69M
NT$ 1.69MNT$ 1.69M
1,000,000,000
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Whitebridge Network 的目前市值為 NT$ 716.33K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.36K。WBAI 的流通量為 424.87M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.69M。
Whitebridge Network 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00158
NT$ 0.00158NT$ 0.00158
24H最低價
NT$ 0.001717
NT$ 0.001717NT$ 0.001717
24H最高價
NT$ 0.00158
NT$ 0.00158NT$ 0.00158
NT$ 0.001717
NT$ 0.001717NT$ 0.001717
NT$ 2.9232777534973523268
NT$ 2.9232777534973523268NT$ 2.9232777534973523268
NT$ 0.0338032925975663916
NT$ 0.0338032925975663916NT$ 0.0338032925975663916
Whitebridge Network（WBAI）價格歷史 TWD
跟蹤 Whitebridge Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.00313147
|+6.17%
|30天
|NT$ +0.000172
|+11.36%
|60天
|NT$ -0.000494
|-22.67%
|90天
|NT$ +0.000249
|+17.32%
Whitebridge Network 今日價格變化
今天，WBAI 記錄了 NT$ +0.00313147 (+6.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Whitebridge Network 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000172 (+11.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Whitebridge Network 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，WBAI 的變化為 NT$ -0.000494 (-22.67%)，從而更廣泛地了解其表現。
Whitebridge Network 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.000249 (+17.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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哪些因素影響 Whitebridge Network 的價格？
WBAI 的價格受到以下因素的影響：市場供需動態、整體加密貨幣市場情緒、比特幣價格走勢、交易所交易量、監管相關新聞與發展、專案更新與合作夥伴關係、投資者投機行為、宏觀經濟因素、技術分析型態，以及巨額資金交易。
為什麼人們想知道 Whitebridge Network 今天的價格？
人們希望了解Whitebridge Network（WBAI）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估投資獲利能力，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情有助於交易者把握波動機會。
Whitebridge Network 的價格預測
Whitebridge Network（WBAI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WBAI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Whitebridge Network (WBAI) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Whitebridge Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 WBAI 2026–2027 年價格的預測。
如何在台灣購買和投資 Whitebridge Network
準備好開始使用 Whitebridge Network 了嗎？在 MEXC 購買 WBAI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Whitebridge Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Whitebridge Network (WBAI) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Whitebridge Network 將立即存入您的錢包。
Whitebridge Network 能做什麼？
擁有 Whitebridge Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Whitebridge Network (WBAI)
WhiteBridge 人工智慧代理網路正在徹底改變人員資料的存取、驗證和分析方式。它基於去中心化的智慧層，連接人員資料提供者 (DePIN) 和人工智慧代理，將分散的公共記錄和線上訊號轉化為可信的洞察，從而支援更智慧、更可靠的決策。
Whitebridge Network資源
要更深入地瞭解 Whitebridge Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Whitebridge Network的其他問題
如果 Whitebridge Network 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Whitebridge Network 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Whitebridge Network 今日價格為 NT$ 0.05388456。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Whitebridge Network 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 WBAI 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Whitebridge Network 的交易量為 --。
WBAI 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Whitebridge Network 價格，請造訪 WBAI 價格頁面了解更多資訊。
WBAI 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,676.82
-1.17%
ETH
1,867.68
-0.66%
GOLD(XAUT)
4,365.87
+0.36%
USDC
1.00061
-0.02%
SOL
75.29
-0.47%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 WBAI/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Whitebridge Network 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Whitebridge Network 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Whitebridge Network (WBAI) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Whitebridge Network（WBAI）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
WBAIUSDT（合約交易）
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NT$0.05382064
NT$0.05382064NT$0.05382064
+6.11%
34.70M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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