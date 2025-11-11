WORLD3 是一個去中心化平台，讓用戶能夠創建並部署 AI 智能代理，執行涵蓋 Web2 與 Web3 生態系的任務自動化與策略性操作。在先進的 Agent VM 技術與 WORLD3 AI 協議的支持下，我們的平台使用戶能打造具備分層規劃、持續執行、多鏈連接與跨平台自動化能力的專業級代理。