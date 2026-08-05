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VVV (VVV) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $11.9811 -- +5.24% +9.46% -8.71%

VVV 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 VVV 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 1 買入 8 移動平均線 : 賣出 賣出 9 中立 0 買入 5 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 11.9776 11.9753 R2 11.9753 11.9726 R1 11.9706 11.971 PP 11.9683 11.9683 S1 11.9636 11.9656 S2 11.9613 11.964 S3 11.9566 11.9613

VVV 市場信號 目前淨掛單量 -0.03M $1.04 M $1.06 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.05M 3 日主動買入 $2.02 M 3 日主動賣出 $1.97 M 7 日主動買賣差額 -0.06M 7 日主動買入 $3.89 M 7 日主動賣出 $3.95 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 VVV資金流向 淨流入 VVVUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.20 M 11.96 2026-08-14 -$0.20 M 12.09 2026-08-13 -$0.03 M 12.39 2026-08-12 $0.24 M 11.72 2026-08-11 -$0.05 M 11.38 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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