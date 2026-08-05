VVV (VVV) 今日技術分析
VVV 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 VVV 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 VVV 分析的信息。
VVV (VVV) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$11.9811
|--
|+5.24%
|+9.46%
|-8.71%
VVV 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 VVV 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
賣出
賣出 17
中立 1
買入 8
|移動平均線:
|賣出
|賣出 9
|中立 0
|買入 5
|技術指標:
|賣出
|賣出 8
|中立 1
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
11.9776
11.9753
R2
11.9753
11.9726
R1
11.9706
11.971
PP
11.9683
11.9683
S1
11.9636
11.9656
S2
11.9613
11.964
S3
11.9566
11.9613
VVV 市場信號
目前淨掛單量
-0.03M
$1.04 M
$1.06 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.05M
3 日主動買入
$2.02 M
3 日主動賣出
$1.97 M
7 日主動買賣差額
-0.06M
7 日主動買入
$3.89 M
7 日主動賣出
$3.95 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
VVV資金流向
淨流入VVVUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$0.20 M
|11.96
|2026-08-14
|-$0.20 M
|12.09
|2026-08-13
|-$0.03 M
|12.39
|2026-08-12
|$0.24 M
|11.72
|2026-08-11
|-$0.05 M
|11.38
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$11.9829
$11.9829$11.9829
-0.71%
6.58K (USDT)
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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。