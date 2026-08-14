VERONA實時價格 (VERONA)
VERONA (VERONA) 今日實時價格為 NT$ 0.1018，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 VERONA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1018 每 VERONA。
VERONA 目前市值在 NT$ 7.21M 排名第 #1044，流通供應量為 70.85M VERONA。過去 24 小時內，VERONA 的交易價格在 NT$ 0.1013（低點）和 NT$ 0.1028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 386.30052，而歷史最低價為 NT$ 2.922487750824792148。
短期表現方面，VERONA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 633.96。
No.1044
35.42%
XION
VERONA 的目前市值為 NT$ 7.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 633.96。VERONA 的流通量為 70.85M，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 20.36M。
0.00%
-0.48%
-4.33%
-4.33%
跟蹤 VERONA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.015692
|-0.48%
|30天
|NT$ -0.0181
|-15.10%
|60天
|NT$ +0.0518
|+103.60%
|90天
|NT$ +0.0518
|+103.60%
今天，VERONA 記錄了 NT$ -0.015692 (-0.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0181 (-15.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，VERONA 的變化為 NT$ +0.0518 (+103.60%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0518 (+103.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 VERONA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 VERONA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
**市場結構** XION_USDT 4小時周期現價為0.1214，位於區間中心0.1176上方3.23%，處於樞紐系統的中上區域。MA組與EMA組均顯示出1至2檔次的買入占比，價格運行在短周期均線之上，但尚未突破R1阻力位0.1186。整體結構呈現短期多頭排列與中期震盪並存的狀態。 **動能狀態** MACD出現死叉，且均線組的買入信號與價格走勢形成分層背離。RSI維持在中性區間，而KDJ及StochRSI數據缺失，導致快線動能無法明確確認。波動率指標BOLL狀態不明，動能集中度存在不確定性。 **關鍵價位** 上方R1阻力位0.1186距離現價-2.31%，R2阻力位0.1195距離現價-1.56%，構成近期壓力帶。下方區間支撐位0.1176距離現價3.23%，S1支撐位0.1167距離現價4.03%，為回調時首要觀察區域。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，VERONA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
XION (XION) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）代幣。它旨在促進電子商務交易，並為企業和消費者提供無縫的支付解決方案。XION的主要角色是使用戶能夠在去中心化網絡上創建、管理和安裝全球支付解決方案，並獲得現金回饋獎勵。該代幣採用基於以太坊的ERC-20標準，並利用權益證明（Proof-of-Stake）共識機制。其發行模型旨在獎勵參與網絡的用戶，從而培育出一個強大的生態系統。XION通常用於在線購物、訂閱付款和忠誠度獎勵，旨在簡化和去中心化電子商務行業。
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Verona 是面向 AI 的智慧層，是一個讓使用者擁有真實世界已驗證事實，並可供任何 Agent 重複使用的網路。 AI 無處不在，但它並不真正智慧，因為它無法基於已驗證的資訊採取行動。Verona 的真相引擎將網路資料轉化為可證明的事實，並將其儲存在去中心化網路中以供重複使用，因此，一個事實只需驗證一次，就可以在任何地方被使用，同時不會暴露底層資料。Uber、Amazon、Nike 等品牌以及數百萬用戶已經在使用該引擎。 由 Multicoin Capital、Circle、Spartan Group 等支持，已融資 3,600 萬美元。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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