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VERONA 目前實時價格為 0.1018 TWD。VERONA 市值為 7,212,881.4932582964 TWD。追蹤台灣的 VERONA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！VERONA 目前實時價格為 0.1018 TWD。VERONA 市值為 7,212,881.4932582964 TWD。追蹤台灣的 VERONA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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VERONA實時價格 (VERONA)

1 VERONA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.253528
NT$3.253528NT$3.253528
-0.48%1D
TWD
VERONA (VERONA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:59:24 (UTC+8)

VERONA 今日價格

VERONA (VERONA) 今日實時價格為 NT$ 0.1018，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 VERONA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1018 每 VERONA。

VERONA 目前市值在 NT$ 7.21M 排名第 #1044，流通供應量為 70.85M VERONA。過去 24 小時內，VERONA 的交易價格在 NT$ 0.1013（低點）和 NT$ 0.1028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 386.30052，而歷史最低價為 NT$ 2.922487750824792148

短期表現方面，VERONA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 633.96

VERONA（VERONA）市場資訊

No.1044

NT$ 7.21M
NT$ 7.21MNT$ 7.21M

NT$ 633.96
NT$ 633.96NT$ 633.96

NT$ 20.36M
NT$ 20.36MNT$ 20.36M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

VERONA 的目前市值為 NT$ 7.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 633.96。VERONA 的流通量為 70.85M，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 20.36M

VERONA 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1013
NT$ 0.1013NT$ 0.1013
24H最低價
NT$ 0.1028
NT$ 0.1028NT$ 0.1028
24H最高價

NT$ 0.1013
NT$ 0.1013NT$ 0.1013

NT$ 0.1028
NT$ 0.1028NT$ 0.1028

NT$ 386.30052
NT$ 386.30052NT$ 386.30052

NT$ 2.922487750824792148
NT$ 2.922487750824792148NT$ 2.922487750824792148

0.00%

-0.48%

-4.33%

-4.33%

VERONA（VERONA）價格歷史 TWD

跟蹤 VERONA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.015692-0.48%
30天NT$ -0.0181-15.10%
60天NT$ +0.0518+103.60%
90天NT$ +0.0518+103.60%
VERONA 今日價格變化

今天，VERONA 記錄了 NT$ -0.015692 (-0.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

VERONA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0181 (-15.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

VERONA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VERONA 的變化為 NT$ +0.0518 (+103.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

VERONA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0518 (+103.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 VERONA（VERONA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 VERONA 價格歷史頁面

VERONA 分析

本分析利用人工智慧模型評估 VERONA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

VERONA 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 VERONA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

**市場結構** XION_USDT 4小時周期現價為0.1214，位於區間中心0.1176上方3.23%，處於樞紐系統的中上區域。MA組與EMA組均顯示出1至2檔次的買入占比，價格運行在短周期均線之上，但尚未突破R1阻力位0.1186。整體結構呈現短期多頭排列與中期震盪並存的狀態。 **動能狀態** MACD出現死叉，且均線組的買入信號與價格走勢形成分層背離。RSI維持在中性區間，而KDJ及StochRSI數據缺失，導致快線動能無法明確確認。波動率指標BOLL狀態不明，動能集中度存在不確定性。 **關鍵價位** 上方R1阻力位0.1186距離現價-2.31%，R2阻力位0.1195距離現價-1.56%，構成近期壓力帶。下方區間支撐位0.1176距離現價3.23%，S1支撐位0.1167距離現價4.03%，為回調時首要觀察區域。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 VERONA 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾個關鍵因素會影響 XION 代幣的價格：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 項目開發進展與技術更新
4. 合作夥伴公告與生態系統的成長
5. 代幣在 XION 網路中的實用價值與採用程度
6. 供需關係的動態變化
7. 影響加密貨幣領域的監管消息
8. 社區參與度與社群媒體的曝光度
9. 類似區塊鏈專案的競爭情況
10. 宏觀經濟因素與投資者的風險偏好

為什麼人們想知道 VERONA 今天的價格？

人們希望了解今日的XION價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別買入/賣出機會、評估市場趨勢，以及管理投資風險。即時價格資料有助於交易者在波動劇烈的加密貨幣市場中，有效掌握進場與離場的時機。

VERONA 的價格預測

VERONA（VERONA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VERONA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
VERONA (VERONA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，VERONA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 VERONA 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 VERONA 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 VERONA 2026–2027 年價格的預測。

關於 VERONA

XION (XION) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）代幣。它旨在促進電子商務交易，並為企業和消費者提供無縫的支付解決方案。XION的主要角色是使用戶能夠在去中心化網絡上創建、管理和安裝全球支付解決方案，並獲得現金回饋獎勵。該代幣採用基於以太坊的ERC-20標準，並利用權益證明（Proof-of-Stake）共識機制。其發行模型旨在獎勵參與網絡的用戶，從而培育出一個強大的生態系統。XION通常用於在線購物、訂閱付款和忠誠度獎勵，旨在簡化和去中心化電子商務行業。

如何在台灣購買和投資 VERONA

準備好開始使用 VERONA 了嗎？在 MEXC 購買 VERONA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 VERONA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 VERONA (VERONA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，VERONA 將立即存入您的錢包。
VERONA (VERONA) 購買教程

VERONA 能做什麼？

擁有 VERONA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 VERONA (VERONA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是VERONA (VERONA)

Verona 是面向 AI 的智慧層，是一個讓使用者擁有真實世界已驗證事實，並可供任何 Agent 重複使用的網路。 AI 無處不在，但它並不真正智慧，因為它無法基於已驗證的資訊採取行動。Verona 的真相引擎將網路資料轉化為可證明的事實，並將其儲存在去中心化網路中以供重複使用，因此，一個事實只需驗證一次，就可以在任何地方被使用，同時不會暴露底層資料。Uber、Amazon、Nike 等品牌以及數百萬用戶已經在使用該引擎。 由 Multicoin Capital、Circle、Spartan Group 等支持，已融資 3,600 萬美元。

VERONA資源

要更深入地瞭解 VERONA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方VERONA網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

人們還問：關於VERONA的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:59:24 (UTC+8)

VERONA（VERONA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 VERONA 的更多資訊

VERONAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 VERONA。在 MEXC 上探索 VERONAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 VERONA (VERONA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 VERONA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
VERONA/USDT
NT$3.253528
NT$3.253528NT$3.253528
-0.48%
6.21K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.2870576
NT$2.2870576NT$2.2870576

+276.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16743844
NT$0.16743844NT$0.16743844

-11.24%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4909056
NT$0.4909056NT$0.4909056

-20.41%

up

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NT$9.169324
NT$9.169324NT$9.169324

+23.34%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.785804
NT$8.785804NT$8.785804

-1.22%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2870576
NT$2.2870576NT$2.2870576

+276.63%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0996512
NT$9.0996512NT$9.0996512

+145.93%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.3563540NT$0.3563540

+70.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.309266
NT$30.309266NT$30.309266

+34.16%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9918324
NT$4.9918324NT$4.9918324

+27.67%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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