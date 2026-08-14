VERONA 今日價格

VERONA (VERONA) 今日實時價格為 NT$ 0.1018，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 VERONA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1018 每 VERONA。

VERONA 目前市值在 NT$ 7.21M 排名第 #1044，流通供應量為 70.85M VERONA。過去 24 小時內，VERONA 的交易價格在 NT$ 0.1013（低點）和 NT$ 0.1028（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 386.30052，而歷史最低價為 NT$ 2.922487750824792148。

短期表現方面，VERONA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 633.96。

VERONA（VERONA）市場資訊

排名 No.1044 市值 NT$ 7.21MNT$ 7.21M NT$ 7.21M 成交量（24H） NT$ 633.96NT$ 633.96 NT$ 633.96 完全稀釋市值 NT$ 20.36MNT$ 20.36M NT$ 20.36M 流通量 70.85M 70.85M 70.85M 最大供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 總供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 流通率 35.42% 所屬公鏈 XION

VERONA 的目前市值為 NT$ 7.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 633.96。VERONA 的流通量為 70.85M，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 20.36M。