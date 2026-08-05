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Velvet (VELVET) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.02134 -- +116.56% +98.99% +705.28%

Velvet 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Velvet 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 9 中立 1 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.0234 1.0228 R2 1.0228 1.0223 R1 1.0222 1.022 PP 1.0216 1.0216 S1 1.021 1.0211 S2 1.0204 1.0208 S3 1.0198 1.0204

Velvet 市場信號 目前淨掛單量 -0.82M $5.63 M $6.45 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.40M 3 日主動買入 $34.10 M 3 日主動賣出 $34.50 M 7 日主動買賣差額 -0.44M 7 日主動買入 $69.77 M 7 日主動賣出 $70.21 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Velvet資金流向 淨流入 VELVETUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.99 2026-08-14 $0.22 M 0.93 2026-08-13 $0.03 M 0.71 2026-08-12 -$0.17 M 0.65 2026-08-11 $0.02 M 0.68 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Velvet (VELVET) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Velvet 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 VELVET / USDT $1.02134 $1.02134 $1.02134 +10.01% 5.04M (USDT) 去交易