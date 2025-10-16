Vameon 目前實時價格為 0.00002451 USD。跟蹤 VAMEON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 VAMEON 價格趨勢。Vameon 目前實時價格為 0.00002451 USD。跟蹤 VAMEON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 VAMEON 價格趨勢。

更多關於 VAMEON

VAMEON 價格資訊

VAMEON 白皮書

VAMEON 幣種官網

VAMEON 代幣經濟

VAMEON 價格預測

VAMEON 價格歷史

VAMEON 購買指南

VAMEON 兌換法幣計算

VAMEON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Vameon 圖標

Vameon實時價格 (VAMEON)

1 VAMEON 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00002467
$0.00002467$0.00002467
+7.12%1D
USD
Vameon (VAMEON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:20:05 (UTC+8)

Vameon（VAMEON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
24H最低價
$ 0.00002472
$ 0.00002472$ 0.00002472
24H最高價

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.00002472
$ 0.00002472$ 0.00002472

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

+0.53%

+7.12%

+9.51%

+9.51%

Vameon（VAMEON）目前實時價格為 $ 0.00002451。過去 24 小時內，VAMEON 的交易價格在 $ 0.000023$ 0.00002472 之間波動，市場活躍度顯著。VAMEON 的歷史最高價為 $ 0.000941194040872492，歷史最低價為 $ 0.000004946453995299

從短期表現來看，VAMEON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.53%，過去 24 小時內變動為 +7.12%，過去 7 天內累計變動為 +9.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vameon（VAMEON）市場資訊

No.1393

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

$ 252.43K
$ 252.43K$ 252.43K

$ 24.51M
$ 24.51M$ 24.51M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Vameon 的目前市值為 $ 6.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 252.43K。VAMEON 的流通量為 249.41B，總供應量是 1000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.51M

Vameon（VAMEON）價格歷史 USD

跟蹤 Vameon 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000016398+7.12%
30天$ -0.0000016-6.13%
60天$ +0.000003302+15.56%
90天$ +0.000007011+40.06%
Vameon 今日價格變化

今天，VAMEON 記錄了 $ +0.0000016398 (+7.12%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Vameon 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000016 (-6.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Vameon 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VAMEON 的變化為 $ +0.000003302 (+15.56%)，從而更廣泛地了解其表現。

Vameon 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000007011 (+40.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Vameon（VAMEON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Vameon 價格歷史頁面

什麼是Vameon (VAMEON)

Vameon 為您帶來一款由 BNB Chain 支持的尖端 3D 手機動作角色扮演遊戲《吸血鬼帝國》，將 AAA 級遊戲玩法與即時上手體驗完美融合，並構建於去中心化的 Play-to-Earn NFT 元宇宙中。玩家可以完全沉浸在這個生態系統中，免費鑄造 NFT 角色，透過遊戲進度提升其價值，同時獲取加密貨幣獎勵並享受引人入勝的遊戲體驗。

Vameon在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Vameon 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 VAMEON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Vameon 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Vameon 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Vameon 價格預測 (USD)

Vameon（VAMEON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Vameon（VAMEON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Vameon 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Vameon 價格預測

Vameon（VAMEON）代幣經濟

了解 Vameon（VAMEON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 VAMEON 代幣的完整經濟學

如何購買Vameon (VAMEON)

正在尋找如何購買 Vameon？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Vameon。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

VAMEON 兌換為當地貨幣

1 Vameon（VAMEON）至 VND
0.64498065
1 Vameon（VAMEON）至 AUD
A$0.0000372552
1 Vameon（VAMEON）至 GBP
0.0000181374
1 Vameon（VAMEON）至 EUR
0.0000208335
1 Vameon（VAMEON）至 USD
$0.00002451
1 Vameon（VAMEON）至 MYR
RM0.000102942
1 Vameon（VAMEON）至 TRY
0.0010274592
1 Vameon（VAMEON）至 JPY
¥0.00372552
1 Vameon（VAMEON）至 ARS
ARS$0.0365819103
1 Vameon（VAMEON）至 RUB
0.0019424175
1 Vameon（VAMEON）至 INR
0.0021630075
1 Vameon（VAMEON）至 IDR
Rp0.4084998366
1 Vameon（VAMEON）至 PHP
0.0014431488
1 Vameon（VAMEON）至 EGP
￡E.0.0011627544
1 Vameon（VAMEON）至 BRL
R$0.0001313736
1 Vameon（VAMEON）至 CAD
C$0.0000340689
1 Vameon（VAMEON）至 BDT
0.002997573
1 Vameon（VAMEON）至 NGN
0.0357287172
1 Vameon（VAMEON）至 COP
$0.09463311
1 Vameon（VAMEON）至 ZAR
R.0.0004210818
1 Vameon（VAMEON）至 UAH
0.0010316259
1 Vameon（VAMEON）至 TZS
T.Sh.0.0605183763
1 Vameon（VAMEON）至 VES
Bs0.00519612
1 Vameon（VAMEON）至 CLP
$0.02301489
1 Vameon（VAMEON）至 PKR
Rs0.006941232
1 Vameon（VAMEON）至 KZT
0.0131773113
1 Vameon（VAMEON）至 THB
฿0.0008007417
1 Vameon（VAMEON）至 TWD
NT$0.0007517217
1 Vameon（VAMEON）至 AED
د.إ0.0000899517
1 Vameon（VAMEON）至 CHF
Fr0.0000193629
1 Vameon（VAMEON）至 HKD
HK$0.0001901976
1 Vameon（VAMEON）至 AMD
֏0.0094123302
1 Vameon（VAMEON）至 MAD
.د.م0.0002259822
1 Vameon（VAMEON）至 MXN
$0.0004507389
1 Vameon（VAMEON）至 SAR
ريال0.0000919125
1 Vameon（VAMEON）至 ETB
Br0.0037463535
1 Vameon（VAMEON）至 KES
KSh0.0031662018
1 Vameon（VAMEON）至 JOD
د.أ0.00001737759
1 Vameon（VAMEON）至 PLN
0.0000889713
1 Vameon（VAMEON）至 RON
лв0.0001068636
1 Vameon（VAMEON）至 SEK
kr0.0002296587
1 Vameon（VAMEON）至 BGN
лв0.0000409317
1 Vameon（VAMEON）至 HUF
Ft0.0081944283
1 Vameon（VAMEON）至 CZK
0.0005120139
1 Vameon（VAMEON）至 KWD
د.ك0.00000750006
1 Vameon（VAMEON）至 ILS
0.0000796575
1 Vameon（VAMEON）至 BOB
Bs0.0001696092
1 Vameon（VAMEON）至 AZN
0.000041667
1 Vameon（VAMEON）至 TJS
SM0.0002267175
1 Vameon（VAMEON）至 GEL
0.0000664221
1 Vameon（VAMEON）至 AOA
Kz0.0223425807
1 Vameon（VAMEON）至 BHD
.د.ب0.00000921576
1 Vameon（VAMEON）至 BMD
$0.00002451
1 Vameon（VAMEON）至 DKK
kr0.0001571091
1 Vameon（VAMEON）至 HNL
L0.0006448581
1 Vameon（VAMEON）至 MUR
0.0011147148
1 Vameon（VAMEON）至 NAD
$0.0004218171
1 Vameon（VAMEON）至 NOK
kr0.0002448549
1 Vameon（VAMEON）至 NZD
$0.0000424023
1 Vameon（VAMEON）至 PAB
B/.0.00002451
1 Vameon（VAMEON）至 PGK
K0.0001031871
1 Vameon（VAMEON）至 QAR
ر.ق0.0000894615
1 Vameon（VAMEON）至 RSD
дин.0.0024686472
1 Vameon（VAMEON）至 UZS
soʻm0.2953011369
1 Vameon（VAMEON）至 ALL
L0.0020382516
1 Vameon（VAMEON）至 ANG
ƒ0.0000438729
1 Vameon（VAMEON）至 AWG
ƒ0.0000438729
1 Vameon（VAMEON）至 BBD
$0.00004902
1 Vameon（VAMEON）至 BAM
KM0.0000409317
1 Vameon（VAMEON）至 BIF
Fr0.07208391
1 Vameon（VAMEON）至 BND
$0.0000316179
1 Vameon（VAMEON）至 BSD
$0.00002451
1 Vameon（VAMEON）至 JMD
$0.0039277275
1 Vameon（VAMEON）至 KHR
0.0984336306
1 Vameon（VAMEON）至 KMF
Fr0.01039224
1 Vameon（VAMEON）至 LAK
0.5328260763
1 Vameon（VAMEON）至 LKR
රු0.0074542263
1 Vameon（VAMEON）至 MDL
L0.0004151994
1 Vameon（VAMEON）至 MGA
Ar0.110405295
1 Vameon（VAMEON）至 MOP
P0.00019608
1 Vameon（VAMEON）至 MVR
0.000375003
1 Vameon（VAMEON）至 MWK
MK0.042478281
1 Vameon（VAMEON）至 MZN
MT0.001566189
1 Vameon（VAMEON）至 NPR
रु0.003458361
1 Vameon（VAMEON）至 PYG
0.17382492
1 Vameon（VAMEON）至 RWF
Fr0.03561303
1 Vameon（VAMEON）至 SBD
$0.0002019624
1 Vameon（VAMEON）至 SCR
0.0003654441
1 Vameon（VAMEON）至 SRD
$0.0009737823
1 Vameon（VAMEON）至 SVC
$0.0002144625
1 Vameon（VAMEON）至 SZL
L0.0004218171
1 Vameon（VAMEON）至 TMT
m0.0000860301
1 Vameon（VAMEON）至 TND
د.ت0.0000720594
1 Vameon（VAMEON）至 TTD
$0.0001661778
1 Vameon（VAMEON）至 UGX
Sh0.08509872
1 Vameon（VAMEON）至 XAF
Fr0.01379913
1 Vameon（VAMEON）至 XCD
$0.000066177
1 Vameon（VAMEON）至 XOF
Fr0.01379913
1 Vameon（VAMEON）至 XPF
Fr0.00250002
1 Vameon（VAMEON）至 BWP
P0.0003269634
1 Vameon（VAMEON）至 BZD
$0.0000492651
1 Vameon（VAMEON）至 CVE
$0.0023206068
1 Vameon（VAMEON）至 DJF
Fr0.00436278
1 Vameon（VAMEON）至 DOP
$0.0015691302
1 Vameon（VAMEON）至 DZD
د.ج0.0031858098
1 Vameon（VAMEON）至 FJD
$0.0000561279
1 Vameon（VAMEON）至 GNF
Fr0.21311445
1 Vameon（VAMEON）至 GTQ
Q0.0001877466
1 Vameon（VAMEON）至 GYD
$0.005127492
1 Vameon（VAMEON）至 ISK
kr0.00299022

Vameon資源

要更深入地瞭解 Vameon，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Vameon網站
區塊查詢

人們還問：關於Vameon的其他問題

Vameon（VAMEON）今日價格是多少？
VAMEON 實時價格為 0.00002451 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 VAMEON 兌 USD 的價格是多少？
目前 VAMEON 兌 USD 的價格為 $ 0.00002451。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Vameon 的市值是多少？
VAMEON 的市值為 $ 6.11M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
VAMEON 的流通供應量是多少？
VAMEON 的流通供應量為 249.41B USD
VAMEON 的歷史最高價（ATH）是多少？
VAMEON 的歷史最高價是 0.000941194040872492 USD
VAMEON 的歷史最低價（ATL）是多少？
VAMEON 的歷史最低價是 0.000004946453995299 USD
VAMEON 的交易量是多少？
VAMEON 的 24 小時實時交易量為 $ 252.43K USD
VAMEON 今年會漲嗎？
VAMEON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 VAMEON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:20:05 (UTC+8)

Vameon（VAMEON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VAMEON 兌 USD 計算器

數量

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002451 USD

交易 VAMEON

VAMEON/USDT
$0.00002467
$0.00002467$0.00002467
+7.12%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,200.65
$115,200.65$115,200.65

+1.32%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,165.54
$4,165.54$4,165.54

+2.21%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04889
$0.04889$0.04889

+54.66%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.17
$200.17$200.17

+0.30%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5727
$5.5727$5.5727

-10.70%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,165.54
$4,165.54$4,165.54

+2.21%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,200.65
$115,200.65$115,200.65

+1.32%

Solana 圖標

Solana

SOL

$200.17
$200.17$200.17

+0.30%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6321
$2.6321$2.6321

-0.32%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20331
$0.20331$0.20331

+0.12%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02663
$0.02663$0.02663

+166.30%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2282
$0.2282$0.2282

+356.40%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005003
$0.000000000000000000005003$0.000000000000000000005003

+566.17%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2282
$0.2282$0.2282

+356.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.03812
$0.03812$0.03812

+90.60%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003575
$0.0003575$0.0003575

+79.37%

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000254
$0.0000000000000000254$0.0000000000000000254

+69.33%