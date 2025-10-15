$USDUC 是一種對傳統穩定幣概念的幽默反諷，它顛覆性地以「不穩定」為核心特性，構建出一套荒誕、諷刺的敘事框架。這枚代幣既是對穩定幣過度信仰的戲謔，也是一場關於數字貨幣荒謬本質的創意實驗。

