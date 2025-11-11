StablR USD (USDR) 是一種符合 MiCAR 標準的美元穩定幣，與美元價值掛鉤，可按 1:1 的比例兌換。該穩定幣以法幣和短期政府債券作為抵押。 StablR USD (USDR) 的主要目標是提供一種比傳統貨幣形式更有效率、更安全、更便利的數位替代方案。 StablR USD (USDR) 可用作交換媒介、價值儲存手段和記帳單位。 StablR USD (USDR) 的主要用途包括實現更快、更經濟的支付，促進國際（外匯）貿易和投資，以及打造更靈活、更具韌性的金融體系。