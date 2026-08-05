USAT (USAT) 今日技術分析
USAT 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 USAT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 USAT 分析的信息。
USAT (USAT) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.9996
|--
|+0.03%
|-0.05%
|+0.02%
USAT資金流向
淨流入USATUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|-$0.01 M
|1.00
|2026-08-14
|$0.01 M
|1.00
|2026-08-13
|$0.02 M
|1.00
|2026-08-12
|$0.22 M
|1.00
|2026-08-11
|-$0.03 M
|1.00
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$0.9996
$0.9996$0.9996
+0.02%
55.01K (USDT)
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