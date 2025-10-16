Uranus 目前實時價格為 0.48087 USD。跟蹤 URANUS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 URANUS 價格趨勢。Uranus 目前實時價格為 0.48087 USD。跟蹤 URANUS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 URANUS 價格趨勢。

Uranus 圖標

Uranus實時價格 (URANUS)

1 URANUS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.48087
$0.48087$0.48087
-0.17%1D
USD
Uranus (URANUS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:49:07 (UTC+8)

Uranus（URANUS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
24H最低價
$ 0.534
$ 0.534$ 0.534
24H最高價

$ 0.45
$ 0.45$ 0.45

$ 0.534
$ 0.534$ 0.534

--
----

--
----

-3.72%

-0.16%

+147.80%

+147.80%

Uranus（URANUS）目前實時價格為 $ 0.48087。過去 24 小時內，URANUS 的交易價格在 $ 0.45$ 0.534 之間波動，市場活躍度顯著。URANUS 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，URANUS 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.72%，過去 24 小時內變動為 -0.16%，過去 7 天內累計變動為 +147.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Uranus（URANUS）市場資訊

--
----

$ 79.85K
$ 79.85K$ 79.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Uranus 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 79.85K。URANUS 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Uranus（URANUS）價格歷史 USD

跟蹤 Uranus 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0008189-0.16%
30天$ +0.25386+111.82%
60天$ +0.00072+0.14%
90天$ +0.02668+5.87%
Uranus 今日價格變化

今天，URANUS 記錄了 $ -0.0008189 (-0.16%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Uranus 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.25386 (+111.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Uranus 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，URANUS 的變化為 $ +0.00072 (+0.14%)，從而更廣泛地了解其表現。

Uranus 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.02668 (+5.87%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Uranus（URANUS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Uranus 價格歷史頁面

什麼是Uranus (URANUS)

Uranus 是由 @jup_studio 發行的行星主題迷因幣，與 Jupiter 及 Meteora 類似。

Uranus在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Uranus 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 URANUS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Uranus 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Uranus 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Uranus 價格預測 (USD)

Uranus（URANUS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Uranus（URANUS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Uranus 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Uranus 價格預測

Uranus（URANUS）代幣經濟

了解 Uranus（URANUS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 URANUS 代幣的完整經濟學

如何購買Uranus (URANUS)

正在尋找如何購買 Uranus？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Uranus。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

URANUS 兌換為當地貨幣

1 Uranus（URANUS）至 VND
12,654.09405
1 Uranus（URANUS）至 AUD
A$0.7309224
1 Uranus（URANUS）至 GBP
0.3558438
1 Uranus（URANUS）至 EUR
0.4087395
1 Uranus（URANUS）至 USD
$0.48087
1 Uranus（URANUS）至 MYR
RM2.019654
1 Uranus（URANUS）至 TRY
20.1532617
1 Uranus（URANUS）至 JPY
¥73.09224
1 Uranus（URANUS）至 ARS
ARS$717.7129011
1 Uranus（URANUS）至 RUB
38.1089475
1 Uranus（URANUS）至 INR
42.4271601
1 Uranus（URANUS）至 IDR
Rp8,014.4967942
1 Uranus（URANUS）至 PHP
28.2991995
1 Uranus（URANUS）至 EGP
￡E.22.793238
1 Uranus（URANUS）至 BRL
R$2.5822719
1 Uranus（URANUS）至 CAD
C$0.6684093
1 Uranus（URANUS）至 BDT
58.810401
1 Uranus（URANUS）至 NGN
701.9980695
1 Uranus（URANUS）至 COP
$1,856.63907
1 Uranus（URANUS）至 ZAR
R.8.2805814
1 Uranus（URANUS）至 UAH
20.2398183
1 Uranus（URANUS）至 TZS
T.Sh.1,187.3305431
1 Uranus（URANUS）至 VES
Bs101.94444
1 Uranus（URANUS）至 CLP
$452.0178
1 Uranus（URANUS）至 PKR
Rs136.182384
1 Uranus（URANUS）至 KZT
258.5301381
1 Uranus（URANUS）至 THB
฿15.7052142
1 Uranus（URANUS）至 TWD
NT$14.7482829
1 Uranus（URANUS）至 AED
د.إ1.7647929
1 Uranus（URANUS）至 CHF
Fr0.3798873
1 Uranus（URANUS）至 HKD
HK$3.7315512
1 Uranus（URANUS）至 AMD
֏184.6636974
1 Uranus（URANUS）至 MAD
.د.م4.4336214
1 Uranus（URANUS）至 MXN
$8.8528167
1 Uranus（URANUS）至 SAR
ريال1.8032625
1 Uranus（URANUS）至 ETB
Br73.5009795
1 Uranus（URANUS）至 KES
KSh62.1332127
1 Uranus（URANUS）至 JOD
د.أ0.34093683
1 Uranus（URANUS）至 PLN
1.7455581
1 Uranus（URANUS）至 RON
лв2.0965932
1 Uranus（URANUS）至 SEK
kr4.5057519
1 Uranus（URANUS）至 BGN
лв0.8078616
1 Uranus（URANUS）至 HUF
Ft160.8221628
1 Uranus（URANUS）至 CZK
10.0405656
1 Uranus（URANUS）至 KWD
د.ك0.14714622
1 Uranus（URANUS）至 ILS
1.5628275
1 Uranus（URANUS）至 BOB
Bs3.3276204
1 Uranus（URANUS）至 AZN
0.817479
1 Uranus（URANUS）至 TJS
SM4.4480475
1 Uranus（URANUS）至 GEL
1.3031577
1 Uranus（URANUS）至 AOA
Kz438.3466659
1 Uranus（URANUS）至 BHD
.د.ب0.18128799
1 Uranus（URANUS）至 BMD
$0.48087
1 Uranus（URANUS）至 DKK
kr3.0823767
1 Uranus（URANUS）至 HNL
L12.6516897
1 Uranus（URANUS）至 MUR
21.8699676
1 Uranus（URANUS）至 NAD
$8.2757727
1 Uranus（URANUS）至 NOK
kr4.8038913
1 Uranus（URANUS）至 NZD
$0.8319051
1 Uranus（URANUS）至 PAB
B/.0.48087
1 Uranus（URANUS）至 PGK
K2.0244627
1 Uranus（URANUS）至 QAR
ر.ق1.7551755
1 Uranus（URANUS）至 RSD
дин.48.4188003
1 Uranus（URANUS）至 UZS
soʻm5,793.6131253
1 Uranus（URANUS）至 ALL
L39.9891492
1 Uranus（URANUS）至 ANG
ƒ0.8607573
1 Uranus（URANUS）至 AWG
ƒ0.8607573
1 Uranus（URANUS）至 BBD
$0.96174
1 Uranus（URANUS）至 BAM
KM0.8030529
1 Uranus（URANUS）至 BIF
Fr1,414.23867
1 Uranus（URANUS）至 BND
$0.6203223
1 Uranus（URANUS）至 BSD
$0.48087
1 Uranus（URANUS）至 JMD
$77.0594175
1 Uranus（URANUS）至 KHR
1,931.2027722
1 Uranus（URANUS）至 KMF
Fr203.88888
1 Uranus（URANUS）至 LAK
10,453.6954431
1 Uranus（URANUS）至 LKR
රු146.2469931
1 Uranus（URANUS）至 MDL
L8.1940248
1 Uranus（URANUS）至 MGA
Ar2,166.078915
1 Uranus（URANUS）至 MOP
P3.84696
1 Uranus（URANUS）至 MVR
7.357311
1 Uranus（URANUS）至 MWK
MK833.395797
1 Uranus（URANUS）至 MZN
MT30.727593
1 Uranus（URANUS）至 NPR
रु67.850757
1 Uranus（URANUS）至 PYG
3,410.33004
1 Uranus（URANUS）至 RWF
Fr698.70411
1 Uranus（URANUS）至 SBD
$3.9623688
1 Uranus（URANUS）至 SCR
7.1697717
1 Uranus（URANUS）至 SRD
$19.1049651
1 Uranus（URANUS）至 SVC
$4.2076125
1 Uranus（URANUS）至 SZL
L8.2757727
1 Uranus（URANUS）至 TMT
m1.6878537
1 Uranus（URANUS）至 TND
د.ت1.4137578
1 Uranus（URANUS）至 TTD
$3.2602986
1 Uranus（URANUS）至 UGX
Sh1,669.58064
1 Uranus（URANUS）至 XAF
Fr270.72981
1 Uranus（URANUS）至 XCD
$1.298349
1 Uranus（URANUS）至 XOF
Fr270.72981
1 Uranus（URANUS）至 XPF
Fr49.04874
1 Uranus（URANUS）至 BWP
P6.4148058
1 Uranus（URANUS）至 BZD
$0.9665487
1 Uranus（URANUS）至 CVE
$45.5287716
1 Uranus（URANUS）至 DJF
Fr85.59486
1 Uranus（URANUS）至 DOP
$30.7852974
1 Uranus（URANUS）至 DZD
د.ج62.5034826
1 Uranus（URANUS）至 FJD
$1.1011923
1 Uranus（URANUS）至 GNF
Fr4,181.16465
1 Uranus（URANUS）至 GTQ
Q3.6834642
1 Uranus（URANUS）至 GYD
$100.598004
1 Uranus（URANUS）至 ISK
kr58.66614

Uranus資源

要更深入地瞭解 Uranus，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Uranus的其他問題

Uranus（URANUS）今日價格是多少？
URANUS 實時價格為 0.48087 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 URANUS 兌 USD 的價格是多少？
目前 URANUS 兌 USD 的價格為 $ 0.48087。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Uranus 的市值是多少？
URANUS 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
URANUS 的流通供應量是多少？
URANUS 的流通供應量為 -- USD
URANUS 的歷史最高價（ATH）是多少？
URANUS 的歷史最高價是 -- USD
URANUS 的歷史最低價（ATL）是多少？
URANUS 的歷史最低價是 -- USD
URANUS 的交易量是多少？
URANUS 的 24 小時實時交易量為 $ 79.85K USD
URANUS 今年會漲嗎？
URANUS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 URANUS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:49:07 (UTC+8)

Uranus（URANUS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

URANUS 兌 USD 計算器

數量

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.48087 USD

交易 URANUS

URANUS/USDT
$0.48087
$0.48087$0.48087
-0.15%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

