UOMI 目前實時價格為 0.003317 USD。跟蹤 UOMI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UOMI 價格趨勢。

UOMI實時價格 (UOMI)

1 UOMI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.003317
+0.18%1D
USD
UOMI (UOMI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:54 (UTC+8)

UOMI（UOMI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.003305
24H最低價
$ 0.003388
24H最高價

$ 0.003305
$ 0.003388
--
--
-0.16%

+0.18%

-6.30%

-6.30%

UOMI（UOMI）目前實時價格為 $ 0.003317。過去 24 小時內，UOMI 的交易價格在 $ 0.003305$ 0.003388 之間波動，市場活躍度顯著。UOMI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，UOMI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 +0.18%，過去 7 天內累計變動為 -6.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UOMI（UOMI）市場資訊

--
$ 41.00K
$ 16.32M
--
4,919,219,238
BASE

UOMI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.00K。UOMI 的流通量為 --，總供應量是 4919219238，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.32M

UOMI（UOMI）價格歷史 USD

跟蹤 UOMI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00000596+0.18%
30天$ +0.000394+13.47%
60天$ +0.001817+121.13%
90天$ +0.001817+121.13%
UOMI 今日價格變化

今天，UOMI 記錄了 $ +0.00000596 (+0.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

UOMI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000394 (+13.47%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

UOMI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UOMI 的變化為 $ +0.001817 (+121.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

UOMI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.001817 (+121.13%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 UOMI（UOMI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 UOMI 價格歷史頁面

什麼是UOMI (UOMI)

UOMI 是第一個為安全 AI 計算和不可阻擋的代理而構建的 Layer 1，這些代理無需人工輸入即可思考、行動、交易和進化。

UOMI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 UOMI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 UOMI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 UOMI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 UOMI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

UOMI 價格預測 (USD)

UOMI（UOMI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 UOMI（UOMI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 UOMI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 UOMI 價格預測

UOMI（UOMI）代幣經濟

了解 UOMI（UOMI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 UOMI 代幣的完整經濟學

如何購買UOMI (UOMI)

正在尋找如何購買 UOMI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買UOMI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

UOMI 兌換為當地貨幣

1 UOMI（UOMI）至 VND
87.286855
1 UOMI（UOMI）至 AUD
A$0.00504184
1 UOMI（UOMI）至 GBP
0.00245458
1 UOMI（UOMI）至 EUR
0.00281945
1 UOMI（UOMI）至 USD
$0.003317
1 UOMI（UOMI）至 MYR
RM0.0139314
1 UOMI（UOMI）至 TRY
0.13901547
1 UOMI（UOMI）至 JPY
¥0.504184
1 UOMI（UOMI）至 ARS
ARS$4.95072201
1 UOMI（UOMI）至 RUB
0.26287225
1 UOMI（UOMI）至 INR
0.29262574
1 UOMI（UOMI）至 IDR
Rp55.28331122
1 UOMI（UOMI）至 PHP
0.19513911
1 UOMI（UOMI）至 EGP
￡E.0.15735848
1 UOMI（UOMI）至 BRL
R$0.01777912
1 UOMI（UOMI）至 CAD
C$0.00461063
1 UOMI（UOMI）至 BDT
0.40583495
1 UOMI（UOMI）至 NGN
4.83525724
1 UOMI（UOMI）至 COP
$12.85655932
1 UOMI（UOMI）至 ZAR
R.0.0570524
1 UOMI（UOMI）至 UAH
0.13928083
1 UOMI（UOMI）至 TZS
T.Sh.8.19010421
1 UOMI（UOMI）至 VES
Bs0.703204
1 UOMI（UOMI）至 CLP
$3.114663
1 UOMI（UOMI）至 PKR
Rs0.93831296
1 UOMI（UOMI）至 KZT
1.78331871
1 UOMI（UOMI）至 THB
฿0.10836639
1 UOMI（UOMI）至 TWD
NT$0.10176556
1 UOMI（UOMI）至 AED
د.إ0.01217339
1 UOMI（UOMI）至 CHF
Fr0.00262043
1 UOMI（UOMI）至 HKD
HK$0.02573992
1 UOMI（UOMI）至 AMD
֏1.26699449
1 UOMI（UOMI）至 MAD
.د.م0.03054957
1 UOMI（UOMI）至 MXN
$0.06099963
1 UOMI（UOMI）至 SAR
ريال0.01243875
1 UOMI（UOMI）至 ETB
Br0.50700345
1 UOMI（UOMI）至 KES
KSh0.42852323
1 UOMI（UOMI）至 JOD
د.أ0.002351753
1 UOMI（UOMI）至 PLN
0.01204071
1 UOMI（UOMI）至 RON
лв0.01446212
1 UOMI（UOMI）至 SEK
kr0.03104712
1 UOMI（UOMI）至 BGN
лв0.00557256
1 UOMI（UOMI）至 HUF
Ft1.10860774
1 UOMI（UOMI）至 CZK
0.06922579
1 UOMI（UOMI）至 KWD
د.ك0.001015002
1 UOMI（UOMI）至 ILS
0.01081342
1 UOMI（UOMI）至 BOB
Bs0.02285413
1 UOMI（UOMI）至 AZN
0.0056389
1 UOMI（UOMI）至 TJS
SM0.03088127
1 UOMI（UOMI）至 GEL
0.00898907
1 UOMI（UOMI）至 AOA
Kz3.02367769
1 UOMI（UOMI）至 BHD
.د.ب0.001250509
1 UOMI（UOMI）至 BMD
$0.003317
1 UOMI（UOMI）至 DKK
kr0.02126197
1 UOMI（UOMI）至 HNL
L0.08700491
1 UOMI（UOMI）至 MUR
0.15085716
1 UOMI（UOMI）至 NAD
$0.05745044
1 UOMI（UOMI）至 NOK
kr0.03313683
1 UOMI（UOMI）至 NZD
$0.00573841
1 UOMI（UOMI）至 PAB
B/.0.003317
1 UOMI（UOMI）至 PGK
K0.01413042
1 UOMI（UOMI）至 QAR
ر.ق0.01207388
1 UOMI（UOMI）至 RSD
дин.0.33378971
1 UOMI（UOMI）至 UZS
soʻm39.96384623
1 UOMI（UOMI）至 ALL
L0.27560953
1 UOMI（UOMI）至 ANG
ƒ0.00593743
1 UOMI（UOMI）至 AWG
ƒ0.00593743
1 UOMI（UOMI）至 BBD
$0.006634
1 UOMI（UOMI）至 BAM
KM0.00557256
1 UOMI（UOMI）至 BIF
Fr9.755297
1 UOMI（UOMI）至 BND
$0.00427893
1 UOMI（UOMI）至 BSD
$0.003317
1 UOMI（UOMI）至 JMD
$0.53111804
1 UOMI（UOMI）至 KHR
13.32127102
1 UOMI（UOMI）至 KMF
Fr1.406408
1 UOMI（UOMI）至 LAK
72.10869421
1 UOMI（UOMI）至 LKR
රු1.00574757
1 UOMI（UOMI）至 MDL
L0.05652168
1 UOMI（UOMI）至 MGA
Ar14.9414265
1 UOMI（UOMI）至 MOP
P0.02650283
1 UOMI（UOMI）至 MVR
0.0507501
1 UOMI（UOMI）至 MWK
MK5.7387417
1 UOMI（UOMI）至 MZN
MT0.2119563
1 UOMI（UOMI）至 NPR
रु0.46501023
1 UOMI（UOMI）至 PYG
23.358314
1 UOMI（UOMI）至 RWF
Fr4.806333
1 UOMI（UOMI）至 SBD
$0.02733208
1 UOMI（UOMI）至 SCR
0.04597362
1 UOMI（UOMI）至 SRD
$0.13178441
1 UOMI（UOMI）至 SVC
$0.02895741
1 UOMI（UOMI）至 SZL
L0.05745044
1 UOMI（UOMI）至 TMT
m0.01164267
1 UOMI（UOMI）至 TND
د.ت0.009732078
1 UOMI（UOMI）至 TTD
$0.02245609
1 UOMI（UOMI）至 UGX
Sh11.516624
1 UOMI（UOMI）至 XAF
Fr1.867471
1 UOMI（UOMI）至 XCD
$0.0089559
1 UOMI（UOMI）至 XOF
Fr1.867471
1 UOMI（UOMI）至 XPF
Fr0.338334
1 UOMI（UOMI）至 BWP
P0.04726725
1 UOMI（UOMI）至 BZD
$0.006634
1 UOMI（UOMI）至 CVE
$0.31448477
1 UOMI（UOMI）至 DJF
Fr0.587109
1 UOMI（UOMI）至 DOP
$0.21218849
1 UOMI（UOMI）至 DZD
د.ج0.43114366
1 UOMI（UOMI）至 FJD
$0.00759593
1 UOMI（UOMI）至 GNF
Fr28.841315
1 UOMI（UOMI）至 GTQ
Q0.02534188
1 UOMI（UOMI）至 GYD
$0.69288813
1 UOMI（UOMI）至 ISK
kr0.404674

UOMI資源

要更深入地瞭解 UOMI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方UOMI網站
區塊查詢

人們還問：關於UOMI的其他問題

UOMI（UOMI）今日價格是多少？
UOMI 實時價格為 0.003317 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 UOMI 兌 USD 的價格是多少？
目前 UOMI 兌 USD 的價格為 $ 0.003317。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
UOMI 的市值是多少？
UOMI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
UOMI 的流通供應量是多少？
UOMI 的流通供應量為 -- USD
UOMI 的歷史最高價（ATH）是多少？
UOMI 的歷史最高價是 -- USD
UOMI 的歷史最低價（ATL）是多少？
UOMI 的歷史最低價是 -- USD
UOMI 的交易量是多少？
UOMI 的 24 小時實時交易量為 $ 41.00K USD
UOMI 今年會漲嗎？
UOMI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 UOMI 價格預測 獲取更深入的分析。
UOMI（UOMI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

