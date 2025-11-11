U-topia 是一家去中心化媒體公司，提供適合各個年齡層的金融工具，將世界知名的智慧財產權與 Web3 連接起來，以促進所有鏈上的用戶獲取。我們透過 Chain Abstraction 錢包獎勵跨媒體產品的參與，消除了錢包中擁有特定加密貨幣的限制，並透過我們的 Account Abstraction 工具獲得更多獎勵。任何非本地加密貨幣都可以隨時獲得獎勵。